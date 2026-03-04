Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis, juntas en la premier de “Scarpetta”

Las emblemáticas actrices Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis se mostraron como muy buenas amigas y compañeras de reparto en el estreno de “Scarpetta” de Prime Video.

La premier mundial de la serie de suspenso tuvo lugar en Nueva York en el Regal Union Square, ayer 3 de marzo. Hasta ahí llegaron juntitas y muy elegantes las dos íconos de Hollywood, que son hermanas en la serie “Scarpetta”.

Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis optaron por el look “Total Black” que las dejaba regias, como siempre.

“Scarpetta” llegará el próximo 11 de marzo a la plataforma Prime Video. Nicole Kidman da vida a la Dra. Kay Scarpetta y Jamie Lee Curtis es su hermana mayor, Dorothy Scarpetta. Las famosas actrices además de protagonizar la serie, también se encargaron de la producción.