Gente
04 de marzo de 2026 - 09:35

Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis, juntas en la premier de “Scarpetta”

¡Diosas! Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis en el estreno de “Scarpetta”. (Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP)
Las dos íconos de Hollywood, Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis, asistieron a la premier de “Scarpetta”, la serie que las tiene como protagonistas y pronto llegará a Prime Video.

Por ABC Color

Las emblemáticas actrices Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis se mostraron como muy buenas amigas y compañeras de reparto en el estreno de “Scarpetta” de Prime Video.

Bella, Nicole Kidman en la premier de "Scarpetta" en el Regal Union Square. (Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP)
La premier mundial de la serie de suspenso tuvo lugar en Nueva York en el Regal Union Square, ayer 3 de marzo. Hasta ahí llegaron juntitas y muy elegantes las dos íconos de Hollywood, que son hermanas en la serie “Scarpetta”.

Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis optaron por el look “Total Black” que las dejaba regias, como siempre.

Siempre vigente, Jamie Lee Curtis en la red carpet del estreno de "Scarpetta" en Nueva York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP)
“Scarpetta” llegará el próximo 11 de marzo a la plataforma Prime Video. Nicole Kidman da vida a la Dra. Kay Scarpetta y Jamie Lee Curtis es su hermana mayor, Dorothy Scarpetta. Las famosas actrices además de protagonizar la serie, también se encargaron de la producción.