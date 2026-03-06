Gente
06 de marzo de 2026 - 08:00

Felipe VI y Letizia agasajaron a los grandes duques de Luxemburgo

Los reyes Felipe y Letizia recibieron a los grandes duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, en el Palacio Real. (EFE/ Daniel González)
Los reyes Felipe y Letizia recibieron a los grandes duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, en el Palacio Real. (EFE/ Daniel González) Daniel Gonzalez

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, agasajaron a los grandes duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, con un almuerzo en el Palacio Real. ¡Mirá las fotos!

Por ABC Color

Los grandes duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, se encuentran de visita oficial en España y fueron agasajados por los reyes Felipe VI y Letizia. La cita fue en el Palacio Real y reunió a varias autoridades españolas.

Los reyes Felipe y Letizia y los grandes duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, durante su visita oficial a España que comenzó con un almuerzo en el Palacio Real con asistencia del Gobierno y las principales autoridades institucionales. (EFE/ Chema Moya)
Los reyes Felipe y Letizia y los grandes duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, durante su visita oficial a España que comenzó con un almuerzo en el Palacio Real con asistencia del Gobierno y las principales autoridades institucionales. (EFE/ Chema Moya)

Lea más: Felipe VI y Letizia visitaron el Valle de los Reyes en Egipto

Los reyes, Felipe y Letizia, y los grandes duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, que se encuentran de visita oficial a España, se disponen a recibir a los asistentes al almuerzo celebrado en el Palacio Real. (EFE/ Daniel Gonzalez)
Los reyes, Felipe y Letizia, y los grandes duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, que se encuentran de visita oficial a España, se disponen a recibir a los asistentes al almuerzo celebrado en el Palacio Real. (EFE/ Daniel Gonzalez)

Lea más: Los duques de Luxemburgo y sus hijos fueron recibidos por León XIV

Para asistir al almuerzo en el Palacio Real, tanto la gran duquesa Stéphanie Marie, como la reina Letizia Ortiz, se decantaron por tenidas en color verde y calzados negros.

El gran duque de Luxemburgo, Guillermo V, la reina Letizia, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el rey Felipe VI y la gran duquesa de Luxemburgo, Stéphanie Marie, durante el almuerzo celebrado en el Palacio Real en honor a los grandes duques de Luxemburgo. (EFE/ Chema Moya POOL)
El gran duque de Luxemburgo, Guillermo V, la reina Letizia, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el rey Felipe VI y la gran duquesa de Luxemburgo, Stéphanie Marie, durante el almuerzo celebrado en el Palacio Real en honor a los grandes duques de Luxemburgo. (EFE/ Chema Moya POOL)

Stéphanie de Luxemburgo optó por un amplio palazzo y una blusa con escote en V con una larga capa y Letizia de España un vestido midi de cuello cuadrado que ya lució el Día de la Hispanidad en octubre pasado.