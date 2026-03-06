Felipe VI y Letizia agasajaron a los grandes duques de Luxemburgo
Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, agasajaron a los grandes duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, con un almuerzo en el Palacio Real. ¡Mirá las fotos!
Por ABC Color
Los grandes duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, se encuentran de visita oficial en España y fueron agasajados por los reyes Felipe VI y Letizia. La cita fue en el Palacio Real y reunió a varias autoridades españolas.
Para asistir al almuerzo en el Palacio Real, tanto la gran duquesa Stéphanie Marie, como la reina Letizia Ortiz, se decantaron por tenidas en color verde y calzados negros.
Stéphanie de Luxemburgo optó por un amplio palazzo y una blusa con escote en V con una larga capa y Letizia de España un vestido midi de cuello cuadrado que ya lució el Día de la Hispanidad en octubre pasado.