Gente
23 de enero de 2026 - 14:38

Los duques de Luxemburgo y sus hijos fueron recibidos por León XIV

Una imagen proporcionada por los medios del Vaticano muestra al Papa León XIV reunido con el Gran Duque Guillermo y la Gran Duquesa Estefanía de Luxemburgo y sus pequeños hijos. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)
Una imagen proporcionada por los medios del Vaticano muestra al Papa León XIV reunido con el Gran Duque Guillermo y la Gran Duquesa Estefanía de Luxemburgo y sus pequeños hijos. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT) VATICAN MEDIA HANDOUT

Guillermo y Estefanía de Luxemburgo y sus niños Charles y François visitaron al papa León XIV. ¡Mirá las tiernas postales de los principitos en el Vaticano!

Por ABC Color

El papa León XIV recibió en el Vaticano al Gran Duque Guillermo y la Gran Duquesa Estefanía de Luxemburgo, junto a sus pequeños hijos Charles (5) y François (2).

El Papa León XIV se reunió con el Gran Duque Guillermo y la Gran Duquesa Estefanía de Luxemburgo en la Ciudad del Vaticano. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)
El Papa León XIV se reunió con el Gran Duque Guillermo y la Gran Duquesa Estefanía de Luxemburgo en la Ciudad del Vaticano. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)

Lea más: Guillermo y Stephanie ya son grandes duques de Luxemburgo

“Sus Altezas Reales el Gran Duque y la Gran Duquesa, acompañados por los príncipes Charles y François y el ministro Xavier Bettel, fueron recibidos este viernes en el Vaticano por Su Santidad el Papa León XIV”, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram Cour grand-ducale Luxembourg.

Lea más: León XIV recibió a Alberto de Mónaco en el Vaticano

Gran Duque Guillermo y la Gran Duquesa Estefanía de Luxemburgo, junto a sus pequeños hijos Charles (5) y François (2), visitaron al papa León XIV. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)
Gran Duque Guillermo y la Gran Duquesa Estefanía de Luxemburgo, junto a sus pequeños hijos Charles (5) y François (2), visitaron al papa León XIV. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)

“El programa también estuvo marcado por una reunión entre el Gran Duque, el Ministro Xavier Bettel y su Eminencia el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de Su Santidad, destacando la excelencia de las relaciones entre Luxemburgo y la Santa Sede”, se puede leer en la publicación en las redes de la familia ducal.

Los duques Guillermo y Estefanía conversando con el papa León XIV ante las curiosas miradas de los peques Charles y François. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)
Los duques Guillermo y Estefanía conversando con el papa León XIV ante las curiosas miradas de los peques Charles y François. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)

Los principitos Charles y François se robaron todos los flashes durante la visita de sus padres al papa León XIV. Los dulces hermanitos saludaron con un apretón de manos al Sumo Pontífice y lucieron muy tiernos con pantalones cortos en tono gris y camisas, chaquetas, medias y calzados blancos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy