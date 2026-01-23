Los duques de Luxemburgo y sus hijos fueron recibidos por León XIV

El papa León XIV recibió en el Vaticano al Gran Duque Guillermo y la Gran Duquesa Estefanía de Luxemburgo, junto a sus pequeños hijos Charles (5) y François (2).
“Sus Altezas Reales el Gran Duque y la Gran Duquesa, acompañados por los príncipes Charles y François y el ministro Xavier Bettel, fueron recibidos este viernes en el Vaticano por Su Santidad el Papa León XIV”, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram Cour grand-ducale Luxembourg.
“El programa también estuvo marcado por una reunión entre el Gran Duque, el Ministro Xavier Bettel y su Eminencia el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de Su Santidad, destacando la excelencia de las relaciones entre Luxemburgo y la Santa Sede”, se puede leer en la publicación en las redes de la familia ducal.
Los principitos Charles y François se robaron todos los flashes durante la visita de sus padres al papa León XIV. Los dulces hermanitos saludaron con un apretón de manos al Sumo Pontífice y lucieron muy tiernos con pantalones cortos en tono gris y camisas, chaquetas, medias y calzados blancos.
