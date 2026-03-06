Tini Stoessel, enamorada de Rodrigo De Paul: “Tenemos ganas de casarnos”

La cantante argentina Tini Stoessel llegó hace unas horas a tierra guaraní, pues mañana sábado ofrecerá un concierto en Asunción en el marco de su gira mundial llamada Futttura.

Anoche, Martina “Tini” Stoessel estuvo en un programa televisivo de un medio local y en pleno vivo su novio Rodrigo De Paul la llamó. El conductor del espacio de tevé aprovechó la videollamada para preguntar al futbolista si a fin de año se casará con la cantante, pues la intérprete de la Triple T llevaba un llamativo anillo.

Entre risas cómplices con su novio, fue Tini quien afirmó: “Igual, puede ser, tenemos ganas de casarnos. Eso sí lo podemos decir”.

Y el jugador de la Selección Argentina de Fútbol Rodrigo De Paul respondió: “Lo único que puedo decir es que a fin de año tengo vacaciones”, dando a entender que el “sí, quiero” llegaría a finales del 2026.

Hay rumores que aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tendrían fecha para jurarse amor eterno. La boda sería entre el 20 y el 28 de diciembre de este año en Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires.