Gente
08 de marzo de 2026 - 10:00

Daisy Lezcano, Miss Grand Paraguay 2020, cuenta los días para la llegada de Sofía

Daisy Lezcano está en la dulce espera de su segundo hijo. Acá la vemos con Mauricio Jesús en brazos.
Daisy Lezcano está en la dulce espera de su segundo hijo. Acá la vemos con Mauricio Jesús en brazos.Captura de la historia de Instagram de Daisy Lezcano

La Miss Grand Paraguay 2020 Daisy Lezcano está en la dulce espera de su segundo hijo. El bebé a bordo es una nena que se llamará Sofía. Y mientras la orgullosa mamá ya cuenta los días para la llegada de su niña, fue agasajada con un baby shower.

Por ABC Color

Daisy Lezcano y su esposo Hernán Bogarín están felices aguardando la llegada de su segundo hijo. El bebé en camino es una niña que llevará por nombre Sofía Agustina y sus orgullosos papis cuentan los días que faltan para su llegada, pues ya sueñan con tenerla en sus brazos.

Daisy Lezcano ya fue agasajada por sus amigas con un baby shower, donde toda la deco giro en torno al rosado.
Daisy Lezcano ya fue agasajada por sus amigas con un baby shower, donde toda la deco giro en torno al rosado. (Captura de la historia de Instagram de Daisy Lezcano)

Lea más: Daisy Lezcano reveló que su bebé en camino es una niña

En octubre pasado, Daisy Lezcano sorprendió a sus seguidores al anunciar, a solo días del primer anito de su hijo Mauricio Jesús, que estaba nuevamente en la dulce espera. Y en noviembre, ya reveló que una niña llegaría al hogar de los Bogarín-Lezcano.

El tierno Mauricio Jesús será el hermanito mayor de Sofía Agustina. (Captura de la historia de Instagram de Daisy Lezcano)
El tierno Mauricio Jesús será el hermanito mayor de Sofía Agustina. (Captura de la historia de Instagram de Daisy Lezcano)

Lea más: Daisy Lezcano, Miss Grand Paraguay 2020, celebró el primer año de Mauri

Pero el tiempo pasa muy rápido y la Miss Grand Paraguay 2020 ya fue agasajada con un baby shower porque faltan pocas semanas para el nacimiento de Sofía Agustina, la pequeña que vendrá al mundo para sumarse a las travesuras de su hermanito mayor Mauri.

Tiernos detalles del baby shower de Daisy Lezcano, quien espera feliz a Sofía. (Captura de la historia de Instagram de Daisy Lezcano)
Tiernos detalles del baby shower de Daisy Lezcano, quien espera feliz a Sofía. (Captura de la historia de Instagram de Daisy Lezcano)

Recordemos que Daisy Lezcano y Hernán Bogarín dieron el “sí, quiero” en agosto de 2022 ante el altar de la Iglesia Santísima Trinidad. Hoy, con tres años y medio de casados, esperan ansiosos a la nueva integrante de la familia.