Daisy Lezcano, Miss Grand Paraguay 2020, cuenta los días para la llegada de Sofía

Daisy Lezcano y su esposo Hernán Bogarín están felices aguardando la llegada de su segundo hijo. El bebé en camino es una niña que llevará por nombre Sofía Agustina y sus orgullosos papis cuentan los días que faltan para su llegada, pues ya sueñan con tenerla en sus brazos.

Lea más: Daisy Lezcano reveló que su bebé en camino es una niña

En octubre pasado, Daisy Lezcano sorprendió a sus seguidores al anunciar, a solo días del primer anito de su hijo Mauricio Jesús, que estaba nuevamente en la dulce espera. Y en noviembre, ya reveló que una niña llegaría al hogar de los Bogarín-Lezcano.

Lea más: Daisy Lezcano, Miss Grand Paraguay 2020, celebró el primer año de Mauri

Pero el tiempo pasa muy rápido y la Miss Grand Paraguay 2020 ya fue agasajada con un baby shower porque faltan pocas semanas para el nacimiento de Sofía Agustina, la pequeña que vendrá al mundo para sumarse a las travesuras de su hermanito mayor Mauri.

Recordemos que Daisy Lezcano y Hernán Bogarín dieron el “sí, quiero” en agosto de 2022 ante el altar de la Iglesia Santísima Trinidad. Hoy, con tres años y medio de casados, esperan ansiosos a la nueva integrante de la familia.