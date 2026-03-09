Gente
09 de marzo de 2026 - 14:57

Kate Middleton se robó todos los flashes el Día de la Commonwealth

La princesa de Gales, Kate Middleton, muy sonriente al salir de la ceremonia anual del Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster en Londres, hoy 9 de marzo de 2026. (Brook Mitchell / AFP)
La princesa de Gales, Kate Middleton, hoy fue el blanco favorito de los flashes de los medios presentes en la celebración del Día de la Commonwealth. ¡Pasá y admirá su elegante y sobrio look que causó sensación!

Por ABC Color

Con un elegante traje azul, un collar de perlas y una distinguida pamela, Kate Middleton se robó todos los flashes el Día de la Commonwealth, una celebración anual de la Mancomunidad de Naciones compuesta en su mayoría por exterritorios del antiguo imperio británico.

Los príncipes de Gales llegando para asistir a la ceremonia anual del Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster en Londres. Kate Middleton se robó todos los flashes de los medios presentes. (Brook Mitchell / AFP)
¡Divina y de azul! Kate Middleton en el Commonwealth Day en Westminster Abbey en Londres. (Aaron Chown / POOL / AFP)
La Abadía de Westminster fue el escenario donde tuvo lugar la ceremonia religiosa que reunió a los miembros de la familia real británica. Y fue ahí que Kate Middleton, una vez más, fue la protagonista indiscutida con su sobrio y elegante outfit.

La princesa de Gales lució muy elegante y distinguida en la ceremonia anual del Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster. (Brook Mitchell / AFP)
Kate Middleton, futura reina de Inglaterra, lució un vestido azul tipo abrigo con falda plisada, que llevaba la firma de Catherine Walker. Y complementó su look con un clutch de Strathberry, calzados de Gianvito Rossi y un par de pendientes que pertenecían a la reina Isabel II.

¡Pareja real! Kate Middleton y William en el Commonwealth Day en Westminster Abbey. (Brook Mitchell / AFP)
