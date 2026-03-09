Con un elegante traje azul, un collar de perlas y una distinguida pamela, Kate Middleton se robó todos los flashes el Día de la Commonwealth, una celebración anual de la Mancomunidad de Naciones compuesta en su mayoría por exterritorios del antiguo imperio británico.

La Abadía de Westminster fue el escenario donde tuvo lugar la ceremonia religiosa que reunió a los miembros de la familia real británica. Y fue ahí que Kate Middleton, una vez más, fue la protagonista indiscutida con su sobrio y elegante outfit.

Kate Middleton, futura reina de Inglaterra, lució un vestido azul tipo abrigo con falda plisada, que llevaba la firma de Catherine Walker. Y complementó su look con un clutch de Strathberry, calzados de Gianvito Rossi y un par de pendientes que pertenecían a la reina Isabel II.