05 de marzo de 2026 - 13:45

Kate Middleton visitó un templo hindú en Leicester

Kate Middleton visitó el templo hindú Shreeji Dham Haveli en Leicester. (Darren Staples / POOL / AFP)
Kate Middleton visitó hoy el templo hindú Shreeji Dham Haveli en Leicester, donde le dieron la bienvenida con honores y recibió un collar de rosas naturales y perlas que le quedó divino. ¡Pasá a admirarla!

Por ABC Color

La princesa de Gales, Kate Middleton, llegó de visita al templo hindú Shreeji Dham Haveli en Leicester, en el centro de Inglaterra. Ahí se reunió con miembros de la comunidad india y disfrutó de momentos únicos e inolvidables.

La princesa de Gales se reunió con fieles durante su visita al templo hindú Shreeji Dham Haveli en Leicester, en el centro de Inglaterra. (Darren Staples / POOL / AFP)
Kate Middleton llegó muy elegante con un sentador look “Total White” compuesto por un vestido con falda plisada que llevaba la firma de Ralph Lauren y un tapado de la marca Chris Kerr.

Muy sonriente estuvo Kate Middleton durante su visita al templo hindú en Leicester. (Darren Staples / POOL / AFP)
Muy sonriente estuvo Kate Middleton durante su visita al templo hindú en Leicester. (Darren Staples / POOL / AFP)

El outfit de la princesa de Gales fue complementado con un collar ceremonial de rosas y perlas, que le regalaron en el templo hindú de Leicester, y la dejaban aún más radiante.