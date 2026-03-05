Kate Middleton visitó un templo hindú en Leicester

La princesa de Gales, Kate Middleton, llegó de visita al templo hindú Shreeji Dham Haveli en Leicester, en el centro de Inglaterra. Ahí se reunió con miembros de la comunidad india y disfrutó de momentos únicos e inolvidables.

Kate Middleton llegó muy elegante con un sentador look “Total White” compuesto por un vestido con falda plisada que llevaba la firma de Ralph Lauren y un tapado de la marca Chris Kerr.

El outfit de la princesa de Gales fue complementado con un collar ceremonial de rosas y perlas, que le regalaron en el templo hindú de Leicester, y la dejaban aún más radiante.