05 de febrero de 2026 - 09:35

Kate Middleton demostró sus habilidades en la costura

Kate Middleton se sentó a coser una etiqueta "Hecho en Gales". (Aaron Chown / POOL / AFP)
La princesa Kate Middleton estuvo en el suroeste de Gales, donde visitó varias fábricas textiles y además demostró sus habilidades en la costura. ¡Mirá las fotos de la princesita modista!

Por ABC Color

La futura reina de Inglaterra, Kate Middleton, no para de sorprender a sus seguidores. Así, ayer estuvo por el suroeste de Gales visitando varias fábricas textiles y aprovechó su llegada a una de ellas para sentarse y trabajar en una máquina de coser.

La esposa del príncipe William cosió una etiqueta “Hecho en Gales” en un par de jeans durante una visita a Hiut Denim, una empresa familiar ubicada en Cardigan, al suroeste de Gales.

A la Princesa de Gales se le muestra cómo tejer durante una visita a Melin Tregwynt, una fábrica de lana que teje diseños tradicionales galeses en Castlemorris, al suroeste de Gales. (Ian VOLGER / POOL / AFP)
A la Princesa de Gales se le muestra cómo tejer durante una visita a Melin Tregwynt, una fábrica de lana que teje diseños tradicionales galeses en Castlemorris, al suroeste de Gales. (Ian VOLGER / POOL / AFP)

Además, Kate Middleton también demostró que es muy buena para tejer durante su visita a la fábrica de lana Melin Tregwynt, un lugar donde se tejen diseños tradicionales galeses.

La Princesa de Gales habla con miembros del equipo de diseño durante una visita a Hiut Denim, una empresa familiar que diseña y fabrica jeans de primera calidad en Cardigan, al suroeste de Gales. (Aaron Chown / POOL / AFP)
La Princesa de Gales habla con miembros del equipo de diseño durante una visita a Hiut Denim, una empresa familiar que diseña y fabrica jeans de primera calidad en Cardigan, al suroeste de Gales. (Aaron Chown / POOL / AFP)

Así, Kate Middleton dejó en claro que es una princesa “todoterreno”. La futura soberana inglesa siempre está preparada para todo, hasta para agarrar una aguja y un hilo y sentarse a trabajar, como lo hizo en el suroeste de Gales.

