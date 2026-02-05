Kate Middleton demostró sus habilidades en la costura

La futura reina de Inglaterra, Kate Middleton, no para de sorprender a sus seguidores. Así, ayer estuvo por el suroeste de Gales visitando varias fábricas textiles y aprovechó su llegada a una de ellas para sentarse y trabajar en una máquina de coser.

La esposa del príncipe William cosió una etiqueta “Hecho en Gales” en un par de jeans durante una visita a Hiut Denim, una empresa familiar ubicada en Cardigan, al suroeste de Gales.

Además, Kate Middleton también demostró que es muy buena para tejer durante su visita a la fábrica de lana Melin Tregwynt, un lugar donde se tejen diseños tradicionales galeses.

Así, Kate Middleton dejó en claro que es una princesa “todoterreno”. La futura soberana inglesa siempre está preparada para todo, hasta para agarrar una aguja y un hilo y sentarse a trabajar, como lo hizo en el suroeste de Gales.

