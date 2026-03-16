Gente
16 de marzo de 2026 - 15:19

¡Mirá a las celebridades en el after party de los Premios Óscar!

¡Enamoradísimos! Kylie Jenner y Timothée Chalamet a su llegada al Vanity Fair Oscar Party. (Jean Baptiste Lacroix / AFP)
¡Enamoradísimos! Kylie Jenner y Timothée Chalamet a su llegada al Vanity Fair Oscar Party. (Jean Baptiste Lacroix / AFP)125934+0000 JEAN BAPTISTE LACROIX

Celebridades de diferentes ámbitos se dieron cita en el after party de los Premios Óscar, una tradicional fiesta organizada por Vanity Fair. De Timothée Chalamet y Kylie Jenner a Robert Patinson y Suki Waterhouse, los famosos deslumbraron en la exclusiva velada.

Por ABC Color

El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles fue el lugar elegido por Vanity Fair para la ya tradicional fiesta de los Óscar. Hasta ahí llegaron varias celebridades con sus más elegantes atuendos, luego de conocerse a los grandes ganadores de las estatuillas.

Melanie Hamrick y Mick Jagger a su arribo a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair 2026 tras la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el LACMA de Los Ángeles. (EFE/EPA/NINA PROMMER)
Melanie Hamrick y Mick Jagger a su arribo a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair 2026 tras la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el LACMA de Los Ángeles. (EFE/EPA/NINA PROMMER)
Suki Waterhouse y Robert Pattinson llegaron así de elegantes al Vanity Fair Oscar Party. (EFE/EPA/NINA PROMMER)
Suki Waterhouse y Robert Pattinson llegaron así de elegantes al Vanity Fair Oscar Party. (EFE/EPA/NINA PROMMER)

Kylie Jenner y Timothée Chalamet, Melanie Hamrick y Mick Jagger, Suki Waterhouse y Robert Patinson fueron algunas de las más fulgurantes estrellas que llegaron al after party de los Premios Óscar 2026.

¡Diosa latina! La colombiana Karol, divina en la fiesta de los Óscar de Vanity Fair 2026, organizada por Mark Guiducci, en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. (Neilson Barnard/Getty Images/AFP)
¡Diosa latina! La colombiana Karol, divina en la fiesta de los Óscar de Vanity Fair 2026, organizada por Mark Guiducci, en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. (Neilson Barnard/Getty Images/AFP)
Kaia Gerber y Cory Michael Smith arrive no se perdieron el Vanity Fair Oscar Party. (EFE/EPA/NINA PROMMER)
Kaia Gerber y Cory Michael Smith arrive no se perdieron el Vanity Fair Oscar Party. (EFE/EPA/NINA PROMMER)

La colombiana Karol G, la modelo Kaia Gerber, quien ya sigue los pasos de su icónica madre Cindy Crawford; Lauren Sánchez y el mutimillonario Jeff Bezos también estuvieron presentes en la exclusiva fiesta realizada anualmente desde 1993.

¡Elegantísimos! Los esposos Lauren Sánchez y Jeff Bezos en el after party de los Óscar, organizado por Vanity Fair en Los Angeles County Museum of Art. (Neilson Barnard/Getty Images/AFP)
¡Elegantísimos! Los esposos Lauren Sánchez y Jeff Bezos en el after party de los Óscar, organizado por Vanity Fair en Los Angeles County Museum of Art. (Neilson Barnard/Getty Images/AFP)
Demi Moore con un lool "total black" en la exclusiva fiesta Vanity Fair Oscar Party. (EFE/EPA/NINA PROMMER)
Demi Moore con un lool "total black" en la exclusiva fiesta Vanity Fair Oscar Party. (EFE/EPA/NINA PROMMER)

Lea más: De Chris Evans y Alba Baptista a Nick Jonas y Priyanka Chopra, las parejas más enamoradas en los Óscar

La cantante y compositora inglesa Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asistieron a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles. (Jean Baptiste Lacroix / AFP)
La cantante y compositora inglesa Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asistieron a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles. (Jean Baptiste Lacroix / AFP)
La actriz australiano-estadounidense Nicole Kidman a su llegada a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles. (Jean Baptiste Lacroix / AFP)
La actriz australiano-estadounidense Nicole Kidman a su llegada a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles. (Jean Baptiste Lacroix / AFP)

La cantante Dua Lipa y su prometido Callum Turner así como las siempre vigentes Demi Moore y Nicole Kidman, y la diosa Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, también estuvieron entre los invitados vip de la fiesta post Óscar de Vanity Fair.

Hailey Bieber, hermosa a su paso por la red carpet del Vanity Fair Oscar Party en Los Angeles County Museum of Art (LACMA). (Jean Baptiste Lacroix / AFP)
Hailey Bieber, hermosa a su paso por la red carpet del Vanity Fair Oscar Party en Los Angeles County Museum of Art (LACMA). (Jean Baptiste Lacroix / AFP)

Lea más: Los Óscar, una gala familiar: De Steven Spielberg con su nieta a Jacob Elordi con su madre

Linda parejita, Paul Mescal y Gracie Abrams en el after party de los Óscar en Los Angeles County Museum of Art (LACMA). (Jean Baptiste Lacroix / AFP)
Linda parejita, Paul Mescal y Gracie Abrams en el after party de los Óscar en Los Angeles County Museum of Art (LACMA). (Jean Baptiste Lacroix / AFP)

El actor irlandés Paul Mescal y su novia cantante Gracie Adams también llegaron juntitos a la fiesta de los Óscar. Y otra famosa que no se perdió el after party fue la actriz Jessica Alba.

¡Bellísima! Jessica Alba lució espléndida en el Vanity Fair Oscar Party. (Neilson Barnard/Getty Images/AFP)
¡Bellísima! Jessica Alba lució espléndida en el Vanity Fair Oscar Party. (Neilson Barnard/Getty Images/AFP)