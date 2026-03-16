¡Mirá a las celebridades en el after party de los Premios Óscar!

El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles fue el lugar elegido por Vanity Fair para la ya tradicional fiesta de los Óscar. Hasta ahí llegaron varias celebridades con sus más elegantes atuendos, luego de conocerse a los grandes ganadores de las estatuillas.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet, Melanie Hamrick y Mick Jagger, Suki Waterhouse y Robert Patinson fueron algunas de las más fulgurantes estrellas que llegaron al after party de los Premios Óscar 2026.

La colombiana Karol G, la modelo Kaia Gerber, quien ya sigue los pasos de su icónica madre Cindy Crawford; Lauren Sánchez y el mutimillonario Jeff Bezos también estuvieron presentes en la exclusiva fiesta realizada anualmente desde 1993.

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La cantante Dua Lipa y su prometido Callum Turner así como las siempre vigentes Demi Moore y Nicole Kidman, y la diosa Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, también estuvieron entre los invitados vip de la fiesta post Óscar de Vanity Fair.

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El actor irlandés Paul Mescal y su novia cantante Gracie Adams también llegaron juntitos a la fiesta de los Óscar. Y otra famosa que no se perdió el after party fue la actriz Jessica Alba.