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19 de marzo de 2026 - 08:45

Addison, la nueva estrella del pop, colgada de un árbol en Asunción

La cantante estadounidense Addison Rae quedó encantada con nuestro país.
La cantante estadounidense Addison Rae quedó encantada con nuestro país.Instagram/Addison Rae

Addison Rae (25) llegó a nuestro país para subir al escenario del Asunciónico, pero antes se colgó de un árbol y expresó que quedó encantada con Paraguay. ¡Mirá las peculiares fotos de la artista estadounidense!

Por ABC Color

La joven nueva estrella del pop, Addison Rae, nacida en Luisiana (Estados Unidos) anoche presentó su show en el marco del Asunciónico. Pero horas antes, aprovechó su estadía en tierra guaraní para dar unas vueltas por Asunción.

Así de diosa salió Addison Rae a dar unas vueltas por Asunción. (Instagram/Addison Rae)
Así de diosa salió Addison Rae a dar unas vueltas por Asunción. (Instagram/Addison Rae)

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“Me encanta Paraguay”, escribió Addison en su cuenta de Instagram, donde cosecha casi 40 millones de seguidores. Y en pocas horas, la publicación ya lleva más de 370 mil reacciones de sus fans de todo el mundo.

Addison Rae y su peculiar posado en una calle asuncena. (Instagram/Addison Rae)
Addison Rae y su peculiar posado en una calle asuncena. (Instagram/Addison Rae)

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En el posteo, Addison Rae compartió dos imágenes donde se le ve divina con un minivestido negro, colgada de un árbol ubicado a un costado de una calle capitalina.

Addison Rae exponiéndose al sol durante su estadía en nuestro país. (Instagram/Addison Rae)
Addison Rae exponiéndose al sol durante su estadía en nuestro país. (Instagram/Addison Rae)

Addison también publicó otras postales de su paso por nuestra ciudad capital y una de ellas muestra a la artista pop luciendo un bikini rojo, pues la intérprete de “Diet Pepsi” aprovechó el húmedo calor paraguayo para exponerse a los rayos del astro rey.