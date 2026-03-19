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19 de marzo de 2026 - 16:59

El emotivo posteo de Cristiano Ronaldo en el Día del Padre

Cristiano Ronaldo celebra el Día del Padre rodeado de su hermosa familia.
Cristiano Ronaldo celebra el Día del Padre rodeado de su hermosa familia.Instagram/Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se mostró emocionado hoy al celebrar una fecha más que especial. Es que el 19 de marzo se celebra el Día del Padre en Portugal, en coincidencia con la festividad de San José. CR7 compartió una postal con sus hijos y otra con su fallecido padre.

Por ABC Color

“De dónde vengo y por quién vivo”, escribió Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram junto a dos fotografías además de destacar: “Feliz Día del Padre”.

En la primera imagen se ve al astro del fútbol Cristiano Ronaldo rodeado de su futura esposa Georgina Rodríguez y sus hijos Cristiano Junior, Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda, en un yate en medio del mar.

Cristiano Ronaldo junto a su padre José Dinis Aveiro. (Instagram/Cristiano Ronaldo)
Cristiano Ronaldo junto a su padre José Dinis Aveiro. (Instagram/Cristiano Ronaldo)

En la segunda postal, CR7 aparece con su padre José Dinis Aveiro, fallecido en el 2005 con solo 51 años.

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Georgina Rodríguez llenó de elogios a Cristiano

La modelo e influencer Georgina Rodríguez fue una de las primeras en reaccionar a la publicación de su prometido Cristiano Ronaldo expresando: “Te amamos. Qué afortunados nuestros hijos de tenerte como papá”.

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Con esta postal, Georgina Rodríguez saludó a Cristiano Ronaldo en el Día del Padre. (Instagram/Georgina Rodríguez)
Con esta postal, Georgina Rodríguez saludó a Cristiano Ronaldo en el Día del Padre. (Instagram/Georgina Rodríguez)

Pero eso no fue todo, porque Georgina Rodríguez también hizo un posteo muy especial en su cuenta de Instagram, donde escribió emocionada: “Feliz día al mejor papá. Gracias por cuidarnos, guiarnos y llenarnos de amor cada día. Eres nuestra luz. Que Dios te proteja siempre. Te amamos infinito”.