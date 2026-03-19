El emotivo posteo de Cristiano Ronaldo en el Día del Padre

“De dónde vengo y por quién vivo”, escribió Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram junto a dos fotografías además de destacar: “Feliz Día del Padre”.

En la primera imagen se ve al astro del fútbol Cristiano Ronaldo rodeado de su futura esposa Georgina Rodríguez y sus hijos Cristiano Junior, Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda, en un yate en medio del mar.

En la segunda postal, CR7 aparece con su padre José Dinis Aveiro, fallecido en el 2005 con solo 51 años.

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Georgina Rodríguez llenó de elogios a Cristiano

La modelo e influencer Georgina Rodríguez fue una de las primeras en reaccionar a la publicación de su prometido Cristiano Ronaldo expresando: “Te amamos. Qué afortunados nuestros hijos de tenerte como papá”.

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Pero eso no fue todo, porque Georgina Rodríguez también hizo un posteo muy especial en su cuenta de Instagram, donde escribió emocionada: “Feliz día al mejor papá. Gracias por cuidarnos, guiarnos y llenarnos de amor cada día. Eres nuestra luz. Que Dios te proteja siempre. Te amamos infinito”.