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19 de marzo de 2026 - 11:00

Enrique Iglesias enternece las redes con una postal familiar

Esta es la tierna postal compartida por Enrique Iglesias, donde se ve a Anna Kournikova y sus cuatro hijos.
Esta es la tierna postal compartida por Enrique Iglesias, donde se ve a Anna Kournikova y sus cuatro hijos.Instagram/Enrique Iglesias

El cantante español Enrique Iglesias compartió en sus redes una postal donde se ve a Anna Kournikova captando con el celular una imagen de sus cuatro hijos. La fotografía familiar ya se volvió viral.

Por ABC Color

Enrique Iglesias sorprendió a sus casi 19 millones de seguidores en Instagram al publicar una íntima postal familiar. ¡Sí! El famoso cantante español de 50 años compartió con sus fans una fotografía donde se ve a su pareja Anna Kournikova con el celular en manos captando la tierna imagen de sus cuatro hijos: Lucy, Nicholas, Mary y el bebé de tres meses.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova con sus hijos Lucy, Nicholas y Mary, en el jardín de su casa de Miami. En diciembre pasado, se sumó un nuevo integrante a la familia. (Instagram/Anna Kournikova)
Enrique Iglesias y Anna Kournikova con sus hijos Lucy, Nicholas y Mary, en el jardín de su casa de Miami. En diciembre pasado, se sumó un nuevo integrante a la familia. (Instagram/Anna Kournikova)

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La foto compartida por Enrique Iglesias va acompañada solo de una palabra, que dice mucho más que miles, “Familia”. Y, además, tiene un significado más que especial porque en España hoy se celebra el Día del Padre.

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¡Lo más tierno que verás hoy! La primera postal de los cuatro hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova.
La primera postal de los cuatro hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, publicada en diciembre de 2025. (Instagram/Anna Kournikova)

Esta es la segunda imagen de sus cuatro hijos juntos compartida por Enrique Iglesias, la primera fue publicada por el orgulloso papá a fines de diciembre pasado tras la llegada del nuevo integrante de la familia Iglesias-Kournikova.