Enrique Iglesias enternece las redes con una postal familiar

Enrique Iglesias sorprendió a sus casi 19 millones de seguidores en Instagram al publicar una íntima postal familiar. ¡Sí! El famoso cantante español de 50 años compartió con sus fans una fotografía donde se ve a su pareja Anna Kournikova con el celular en manos captando la tierna imagen de sus cuatro hijos: Lucy, Nicholas, Mary y el bebé de tres meses.

Lea más: ¡Enrique Iglesias fue padre por cuarta vez a sus 50 años!

La foto compartida por Enrique Iglesias va acompañada solo de una palabra, que dice mucho más que miles, “Familia”. Y, además, tiene un significado más que especial porque en España hoy se celebra el Día del Padre.

Lea más: ¡Enrique Iglesias y Anna Kournikova comparten la primera imagen de sus cuatro hijos juntos!

Esta es la segunda imagen de sus cuatro hijos juntos compartida por Enrique Iglesias, la primera fue publicada por el orgulloso papá a fines de diciembre pasado tras la llegada del nuevo integrante de la familia Iglesias-Kournikova.