23 de marzo de 2026 - 10:02

¡Mirá las espontáneas fotos de la reina Sofía y el tenista Carlos Alcaraz en Miami!

La reina Sofía, junto al tenista español Carlos Alcaraz, durante su visita al Miami Gardens, recinto donde se disputa el torneo Masters 1000. (EFE/Casa Real/Tomás Diniz Santos)

La reina Sofía de España se encuentra de visita oficial en Florida (EE.UU.) y aprovechó la ocasión para ir a dar su apoyo a su compatriota Carlos Alcaraz, quien disputaba el Masters 1000 de Miami.

La reina Sofía está de visita oficial en Miami y durante la misma hizo una escapada para saludar y dar su apoyo a su compatriota Carlos Alcaraz, el tenista número 1 del mundo que participaba del Masters 1000 de Miami.

El cordial saludo entre la reina Sofía y el tenista español Carlos Alcaraz. (EFE/Casa Real/Tomás Diniz Santos)
Lea más: La reina Sofía recibió el Toisón de Oro de manos de Felipe VI y rodeada del amor de sus nietas

La soberana emérita llegó al Miami Gardens y de manera espontánea y distendida mantuvo una conversación con Carlos Alcaraz. Apretón de manos, abrazos, risas, gestos de cariño y momentos únicos, fuera de protocolo, vivieron la reina Sofía y el deportista español.

Lea más: La reina Sofía de España es Doctora Honoris Causa

La reina Sofía de España y el tenista Carlos Alcaraz compartieron gratos momentos en el Miami Gardens. (EFE/Casa Real/Tomás Diniz Santos)

“La Reina Sofía, que se encuentra en Miami para asistir a la presentación de la iniciativa ‘America&Spain250′ organizada por el Queen Sofía Spanish Institute, ha tenido ocasión de saludar y desear suerte a Carlos Alcaraz y a Rafa Jódar en el Miami Open", se puede leere en la cuenta de Instagram de la Casa Real de España.