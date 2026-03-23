¡Mirá las espontáneas fotos de la reina Sofía y el tenista Carlos Alcaraz en Miami!

La reina Sofía está de visita oficial en Miami y durante la misma hizo una escapada para saludar y dar su apoyo a su compatriota Carlos Alcaraz, el tenista número 1 del mundo que participaba del Masters 1000 de Miami.
Lea más: La reina Sofía recibió el Toisón de Oro de manos de Felipe VI y rodeada del amor de sus nietas
La soberana emérita llegó al Miami Gardens y de manera espontánea y distendida mantuvo una conversación con Carlos Alcaraz. Apretón de manos, abrazos, risas, gestos de cariño y momentos únicos, fuera de protocolo, vivieron la reina Sofía y el deportista español.
Lea más: La reina Sofía de España es Doctora Honoris Causa
“La Reina Sofía, que se encuentra en Miami para asistir a la presentación de la iniciativa ‘America&Spain250′ organizada por el Queen Sofía Spanish Institute, ha tenido ocasión de saludar y desear suerte a Carlos Alcaraz y a Rafa Jódar en el Miami Open", se puede leere en la cuenta de Instagram de la Casa Real de España.