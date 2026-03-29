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29 de marzo de 2026 - 11:42

Los príncipes Gabriella y Jacques, pequeños protagonistas de la visita de León XIV a Mónaco

El Papa León XIV saluda a la princesita Gabriella en el Palacio del Príncipe en Mónaco. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
El Papa León XIV saluda a la princesita Gabriella en el Palacio del Príncipe en Mónaco. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI) ETTORE FERRARI

El papá León XIV realizó un fugaz viaje apostólico al Principado de Mónaco y los protagonistas indiscutibles de la visita del Santo Padre fueron los mellizos Gabriella y Jacques. Los principitos acompañaron a sus padres Charlene y Alberto de Mónaco a todos los actos.

Por ABC Color

El Papa León XIV llegó a Mónaco en el marco de un viaje apostólico y fue recibido por el príncipe Alberto II, la princesa Charlene y sus hijos Gabriella y Jacques en el Palacio del Príncipe, en Mónaco, ayer sábado 28 de marzo.

El Papa León XIV, junto al Príncipe Alberto II de Mónaco, su esposa la Princesa Charlene y sus hijos Gabriella y Jacques, saludan a los fieles desde el balcón del Palacio del Príncipe en Mónaco. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
El Papa León XIV, junto al Príncipe Alberto II de Mónaco, su esposa la Princesa Charlene y sus hijos Gabriella y Jacques, saludan a los fieles desde el balcón del Palacio del Príncipe en Mónaco. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

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Y fueron los pequeños principitos mellizos de 11 años, Gabriella y Jacques, los protagonistas de la visita del Santo Padre a Mónaco. Los niños vistieron sus mejores galas para acompañar a sus padres, Alberto II y Charlene, en todas las actividades oficiales de la visita relámpago de León XIV.

Los mellizos Jacques y Gabriella Grimaldi, la princesa Charlene de Mónaco, el papa León XIV y el príncipe Alberto II de Mónaco posan durante una audiencia privada en el Palacio del Príncipe de Mónaco en Montecarlo. (Guglielmo Mangiapane / POOL / AFP)
Los mellizos Jacques y Gabriella Grimaldi, la princesa Charlene de Mónaco, el papa León XIV y el príncipe Alberto II de Mónaco posan durante una audiencia privada en el Palacio del Príncipe de Mónaco en Montecarlo. (Guglielmo Mangiapane / POOL / AFP)

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Los mellizos Gabriella y Jacques además de recibir al León XIV a su arribo a Mónaco, también saludaron a los fieles desde el balcón del Palacio junto a sus padres y el Sumo Pontífice. Y, por supuesto, participaron de la misa celebrada en el Estadio Luis II de Mónaco.

El Papa León XIV saluda al Príncipe Alberto II de Mónaco, a la Princesa Charlene y a sus hijos Gabriella y Jacques tras oficiar una misa en el estadio Luis II de Mónaco, ayer 28 de marzo. (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)
El Papa León XIV saluda al Príncipe Alberto II de Mónaco, a la Princesa Charlene y a sus hijos Gabriella y Jacques tras oficiar una misa en el estadio Luis II de Mónaco, ayer 28 de marzo. (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)
La princesa Charlene de Mónaco, el príncipe Alberto II de Mónaco y sus hijos mellizos, el príncipe Jacques de Mónaco y Gabriella Grimaldi, rezan durante una misa oficiada por el papa León XIV en el estadio Luis II de Mónaco. (Thibaud MORITZ / AFP)
La princesa Charlene de Mónaco, el príncipe Alberto II de Mónaco y sus hijos mellizos, el príncipe Jacques de Mónaco y Gabriella Grimaldi, rezan durante una misa oficiada por el papa León XIV en el estadio Luis II de Mónaco. (Thibaud MORITZ / AFP)

El príncipe heredero Jacques y su hermana Gabriella se llevaron todos los flashes de los medios que cubrían la visita apostólica del papa León XIV a Mónaco.

Jacques estuvo de elegante traje oscuro y corbata azul, mientras la princesita Gabriella llevó una tenida blanca, en combinación con la princesa Charlene, quien tiene el “privilegio del blanco”, que solo poseen las soberanas católicas, pues las demás damas deben vestir de negro ante el papa, ya que así dicta el protocolo.