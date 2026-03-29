Los príncipes Gabriella y Jacques, pequeños protagonistas de la visita de León XIV a Mónaco

El Papa León XIV llegó a Mónaco en el marco de un viaje apostólico y fue recibido por el príncipe Alberto II, la princesa Charlene y sus hijos Gabriella y Jacques en el Palacio del Príncipe, en Mónaco, ayer sábado 28 de marzo.

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Y fueron los pequeños principitos mellizos de 11 años, Gabriella y Jacques, los protagonistas de la visita del Santo Padre a Mónaco. Los niños vistieron sus mejores galas para acompañar a sus padres, Alberto II y Charlene, en todas las actividades oficiales de la visita relámpago de León XIV.

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Los mellizos Gabriella y Jacques además de recibir al León XIV a su arribo a Mónaco, también saludaron a los fieles desde el balcón del Palacio junto a sus padres y el Sumo Pontífice. Y, por supuesto, participaron de la misa celebrada en el Estadio Luis II de Mónaco.

El príncipe heredero Jacques y su hermana Gabriella se llevaron todos los flashes de los medios que cubrían la visita apostólica del papa León XIV a Mónaco.

Jacques estuvo de elegante traje oscuro y corbata azul, mientras la princesita Gabriella llevó una tenida blanca, en combinación con la princesa Charlene, quien tiene el “privilegio del blanco”, que solo poseen las soberanas católicas, pues las demás damas deben vestir de negro ante el papa, ya que así dicta el protocolo.