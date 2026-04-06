Julio Enciso, enamoradísimo de “la mujer más hermosa”

Julio Enciso está enamoradísimo y luego de jugar el combo de amistosos con la camiseta de la Albirroja y meter un gol para su club Racing Estrasburgo, el futbolista aprovechó su día de descanso para salir a pasear con su esposa Melissa Cardona.

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“Paseito con la mujer más hermosa. Mi paz, mi lugar favorito, mi todo. I love you”, escribió el caaguaceño Julio Enciso en su de Instagram junto a las románticas postales captadas en las calles de Estrasburgo que tienen comos protagonistas al futbolista y la colombiana Melissa Cardona.

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La esposa de “La Joya” también compartió en la misma red social unas fotografías del día de relax con su amado y expresó: “Eres mi persona favorita… Te amo y cada día más". Y, por supuesto, fue el enamorado Julio Enciso el primero en reaccionar respondiendo: “Mi mamacita, te amo demasiado”.

Julio Enciso y Melissa Cardona al parecer siguen de luna de miel a 10 meses del “sí, quiero”. La parejita se casó ante la ley de los hombres el 29 de mayo de 2025 y casi un mes después, el 27 de junio, se juró amor eterno ante Dios.