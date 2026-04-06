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06 de abril de 2026 - 10:54

Julio Enciso, enamoradísimo de “la mujer más hermosa”

Melissa Cardona y Julio Enciso, juntitos en Estrasburgo.
Melissa Cardona y Julio Enciso, juntitos en Estrasburgo.Instagram/Julio Enciso

El futbolista Julio César Enciso se muestra cada día más enamorado de su esposa Melissa Cardona. Así, tras el golazo que convirtió para el Estrasburgo ante el Niza, el albirrojo salió a pasear con la colombiana y a presumir su amor por las calles de Francia.

Por ABC Color

Julio Enciso está enamoradísimo y luego de jugar el combo de amistosos con la camiseta de la Albirroja y meter un gol para su club Racing Estrasburgo, el futbolista aprovechó su día de descanso para salir a pasear con su esposa Melissa Cardona.

¡A los besos! Melissa Cardona y Julio Enciso presumiendo su amor por las calles de Estrasburgo. (Instagram/Julio Enciso)
¡A los besos! Melissa Cardona y Julio Enciso presumiendo su amor por las calles de Estrasburgo. (Instagram/Julio Enciso)

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“Paseito con la mujer más hermosa. Mi paz, mi lugar favorito, mi todo. I love you”, escribió el caaguaceño Julio Enciso en su de Instagram junto a las románticas postales captadas en las calles de Estrasburgo que tienen comos protagonistas al futbolista y la colombiana Melissa Cardona.

¡Enamorados! Julio Enciso y Melissa Cardona llevan 10 meses de casados. (Instagram/Julio Enciso)
¡Enamorados! Julio Enciso y Melissa Cardona llevan 10 meses de casados. (Instagram/Julio Enciso)

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La esposa de “La Joya” también compartió en la misma red social unas fotografías del día de relax con su amado y expresó: “Eres mi persona favorita… Te amo y cada día más". Y, por supuesto, fue el enamorado Julio Enciso el primero en reaccionar respondiendo: “Mi mamacita, te amo demasiado”.

"Mi paz, mi lugar favorito, mi todo", expresó Julio Enciso al referirse a su esposa Melissa Cardona. (Instagram/Julio Enciso)
"Mi paz, mi lugar favorito, mi todo", expresó Julio Enciso al referirse a su esposa Melissa Cardona. (Instagram/Julio Enciso)

Julio Enciso y Melissa Cardona al parecer siguen de luna de miel a 10 meses del “sí, quiero”. La parejita se casó ante la ley de los hombres el 29 de mayo de 2025 y casi un mes después, el 27 de junio, se juró amor eterno ante Dios.