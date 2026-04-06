Nadia Ferreira y Marc Anthony, presentes en la inauguración del estadio del Inter Miami

“¡Gran inauguración del estadio NU #InterMiami ¡Felicidades David Beckham! ¡Lo pasamos genial!“, escribió Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar: ”Mi momento favorito: ver a mi esposo cantar el himno nacional".

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Nadia Ferreira y Marc Anthony se mostraron felices en el palco vip junto a los padrinos de su hijo Marquito, el empresario mexicano Carlos Slim Domit y su esposa María Elena Torruco, en la inauguración del Nu Stadium.

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La paraguaya Nadia Ferreira lució espléndida en la nueva casa del Inter Miami. Además, fue mimada con obsequios del club para su hijo Marquito y su niña en camino, así como con una camiseta para su esposo Marc Anthony, según mostró la vicerreina universal 2021 en su cuenta de la red social de la camarita.