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06 de abril de 2026 - 10:03

Nadia Ferreira y Marc Anthony, presentes en la inauguración del estadio del Inter Miami

Nadia Ferreira y Marc Anthony junto a David Beckham, Carlos Slim Domit y María ElenanTorruco en la inauguración del NU Stadium.
Nadia Ferreira y Marc Anthony junto a David Beckham, Carlos Slim Domit y María Elena Torruco en la inauguración del Nu Stadium.Instagram/Nadia Ferreira

Nuestra bella compatriota Nadia Ferreira, con su bebé a bordo, estuvo radiante en la inauguración del nuevo estadio del Inter Miami. La villarriqueña llegó del brazo de su esposo Marc Anthony, artista encargado de entonar el himno nacional de Estados Unidos en tan importante ocasión.

Por ABC Color

“¡Gran inauguración del estadio NU #InterMiami ¡Felicidades David Beckham! ¡Lo pasamos genial!“, escribió Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar: ”Mi momento favorito: ver a mi esposo cantar el himno nacional".

Marc Anthony cantando antes del partido de la MLS entre el Inter Miami CF y el Austin FC en el Nu Stadium en Miami, Florida. (Megan Briggs/Getty Images/AFP)
Marc Anthony cantando antes del partido de la MLS entre el Inter Miami CF y el Austin FC en el Nu Stadium en Miami, Florida. (Megan Briggs/Getty Images/AFP)

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Nadia Ferreira y Marc Anthony se mostraron felices en el palco vip junto a los padrinos de su hijo Marquito, el empresario mexicano Carlos Slim Domit y su esposa María Elena Torruco, en la inauguración del Nu Stadium.

Nadia Ferreira y Marc Anthony con sus compadres Carlos Slim Domit y María Elena Torruco en el NU Stadium. (Instagram/Nadia Ferreira)
Nadia Ferreira y Marc Anthony con sus compadres Carlos Slim Domit y María Elena Torruco en el Nu Stadium. (Instagram/Nadia Ferreira)

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La paraguaya Nadia Ferreira llegó así de hermosa a la inauguración del estadio del Inter Miami. (Instagram/Nadia Ferreira)
La paraguaya Nadia Ferreira llegó así de hermosa a la inauguración del estadio del Inter Miami. (Instagram/Nadia Ferreira)

La paraguaya Nadia Ferreira lució espléndida en la nueva casa del Inter Miami. Además, fue mimada con obsequios del club para su hijo Marquito y su niña en camino, así como con una camiseta para su esposo Marc Anthony, según mostró la vicerreina universal 2021 en su cuenta de la red social de la camarita.

Marc Anthony, Marquito y la bebé en camino recibieron regalos del Inter Miami. (Instagram/Nadia Ferreira)
Marc Anthony, Marquito y la bebé en camino recibieron regalos del Inter Miami. (Instagram/Nadia Ferreira)