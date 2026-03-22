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22 de marzo de 2026 - 11:53

Nadia Ferreira y Marc Anthony, presentes en la gala de la fundación de Karol G

Marc Anthony y Nadia Ferreira llegaron así de elegantes a la gala benéfica de la Fundación Con Cora de Karol G. (Jason Koerner/Getty Images/AFP)
Marc Anthony y Nadia Ferreira llegaron así de elegantes a la gala benéfica de la Fundación Con Cora de Karol G. (Jason Koerner/Getty Images/AFP) 235916+0000 JASON KOERNER

La pareja compuesta por Nadia Ferreira y Marc Anthony dijo presente en la gala benéfica organizada por la fundación de la artista colombiana Karol G. La cita fue en Miami y nuestra compatriota, con su bebé a bordo, y su esposo demostraron una vez más su lado solidario.

Por ABC Color

Marc Anthony y Nadia Ferreira llegaron radiantes a la gala benéfica denominada Con Cora Land. La cita solidaria organizada por la Fundación Con Cora de Karol G fue a beneficio de niñas y mujeres en situaciones vulnerables.

¡Diosa y solidaria! Karol G, feliz en el evento de su Fundación Con Cora. (Jason Koerner/Getty Images/AFP)
¡Diosa y solidaria! Karol G, feliz en el evento de su Fundación Con Cora. (Jason Koerner/Getty Images/AFP)

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El Museo y Jardines Vizcaya en Miami fue el escenario que recibió a varias celebridades el pasado viernes 20 de marzo en el evento que tuvo como anfitriona a la colombiana Karol G.

Y entre los presentes brillaron nuestra compatriota Nadia Ferreira y su esposo Marc Anthony, quienes siempre apoyan los eventos solidarios.

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Elena Rose, Ela Taubert, Alicia Keys, Karol G, Rocsi Diaz y Ciara en el evento solidario Con Cora Land en el Vizcaya Museum & Gardens de Miami, Florida. (Jason Koerner/Getty Images/AFP)
Elena Rose, Ela Taubert, Alicia Keys, Karol G, Rocsi Diaz y Ciara en el evento solidario Con Cora Land en el Vizcaya Museum & Gardens de Miami, Florida. (Jason Koerner/Getty Images/AFP)

La segunda edición de la gala benéfica Con Cora Land contó con la presencia de varias famosas como Alicia Keys, Ciara, Elena Rose, Rocsi Díaz, Ela Tuabert, entre otras.