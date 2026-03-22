Nadia Ferreira y Marc Anthony, presentes en la gala de la fundación de Karol G

Marc Anthony y Nadia Ferreira llegaron radiantes a la gala benéfica denominada Con Cora Land. La cita solidaria organizada por la Fundación Con Cora de Karol G fue a beneficio de niñas y mujeres en situaciones vulnerables.

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El Museo y Jardines Vizcaya en Miami fue el escenario que recibió a varias celebridades el pasado viernes 20 de marzo en el evento que tuvo como anfitriona a la colombiana Karol G.

Y entre los presentes brillaron nuestra compatriota Nadia Ferreira y su esposo Marc Anthony, quienes siempre apoyan los eventos solidarios.

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La segunda edición de la gala benéfica Con Cora Land contó con la presencia de varias famosas como Alicia Keys, Ciara, Elena Rose, Rocsi Díaz, Ela Tuabert, entre otras.