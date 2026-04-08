El futbolista Enso González dio la bienvenida a su hija Lila

Enso González, futbolista del Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, y su novia Liz Quintana recibieron ayer martes a su esperada hija.

La parejita anunció en noviembre de 2025 que estaba en la dulce espera y ahora celebra la llegada de su primogénita. Lila Juliette nació con 2.800 gramos y 47 centímetros, a las 13.57 del 7 de abril.

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“¡El amor más grande y puro! Bienvenida mi princesa hermosa, te amamos muchísimo. 35 semanitas con 2.800 gramos. Ella ya no quería esperar más", escribió la mamá de estreno Liz Quintana en sus historias de Instagram.