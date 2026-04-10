La boda de Taylor Swift y Travis Kelce tendría nueva fecha

Los fans de Taylor Swift y Travis Kelce están muy pendientes de lo que será “La boda del año”. Y aunque primeramente circulaban rumores de que se casarían el 13 de junio en Rodhe Island, ahora el medio internacional Page Six publica que la cantante y el jugador de fútbol americano unirían sus vidas en otra fecha y otro lugar.

Lea más: De Taylor Swift y Travis Kelce a Cristiano y Georgina: Las bodas más esperadas del 2026

Taylor Swift y Trevis Kelce darían el “sí, quiero” el 3 de julio en Nueva York, en víspera del feriado del Día de la Independencia. Dicen que este dato se desprendería de las invitaciones preliminares que ya habrían sido enviadas al círculo íntimo de la pareja.

Lea más: ¿Quiénes serán las damas de honor de Taylor Swift?

Así que, los famosos novios Taylor Swift y Travis Kelce contraerían matrimonio en La Gran Manzana. Y, aunque se desconoce aún la ubicación exacta de la ceremonia nupcial, el cambio de Rodhe Island a Nueva York se habría dado por la creciente cantidad de invitados, entre quienes estarían Selena Gómez, Emma Stone, Gigi Hadid, Zoe Kravitz y otras celebridades.