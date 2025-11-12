Gente
12 de noviembre de 2025 - 09:40

¿Quiénes serán las damas de honor de Taylor Swift?

La cantante estadounidense Tailor Swift y el jugador estadounidense de fútbol americano Travis Kelce se casarán en breve.
Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron a finales de agosto que se comprometieron y desde ese momento los rumores acerca de los detalles de la próxima boda no pararon. Pero ahora, ya se sabe quiénes serán las damas de honor de la icónica cantante. ¡Pasá y te contamos!

Por ABC Color

La mediática pareja formada por Taylor Swift y Travis Kelce se casará en pocos meses más y desde el momento del compromiso los rumores sobre los preparativos para el día del “sí, quiero” no paran de circular por el mundo del espectáculo.

La diosa Taylor Swift se prepara para dar el "sí, quiero" a Travis Kelce. (EFE/ Republic Records / Mert Alas & Marcus Piggot)
Ahora, se reveló un detalle muy importante, quiénes serán las damas de honor de la novia Taylor Swift. Según medios internacionales, las elegidas para formar parte del cortejo nupcial son dos de sus famosas e inseparables amigas: la cantante y actriz Selena Gómez, y la modelo Gigi Hadid.

Selena Gómez, en la previa de su cumple, junto a su amiga Taylor Swift.
La modelo Gigi Hadid en una combinación espectacular que mezcla oro y plata. (EFE)
Cuentan los que saben que la emblemática cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs unirán sus vidas en el verano 2026 en una ceremonia íntima en Watch Hill, Rodhe Island, en la mansión costera de la intérprete de Love History.