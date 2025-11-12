¿Quiénes serán las damas de honor de Taylor Swift?

La mediática pareja formada por Taylor Swift y Travis Kelce se casará en pocos meses más y desde el momento del compromiso los rumores sobre los preparativos para el día del “sí, quiero” no paran de circular por el mundo del espectáculo.

Lea más: ¡Taylor Swift se casa con Travis Kelce!

Ahora, se reveló un detalle muy importante, quiénes serán las damas de honor de la novia Taylor Swift. Según medios internacionales, las elegidas para formar parte del cortejo nupcial son dos de sus famosas e inseparables amigas: la cantante y actriz Selena Gómez, y la modelo Gigi Hadid.

Lea más: Selena Gomez comparte fotos de su boda: Taylor Swift la grabó en un momento especial

Lea más: Taylor Swift se abre en el podcast de su pareja, Travis Kelce

Cuentan los que saben que la emblemática cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs unirán sus vidas en el verano 2026 en una ceremonia íntima en Watch Hill, Rodhe Island, en la mansión costera de la intérprete de Love History.