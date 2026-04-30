Maxi Biancucchi cumplió 19 años de casado con Jazmín Luraghi: “Sos mi mujer virtuosa”

Maximiliano Biancucchi y Jazmín Luraghi ayer celebraron un acontecimiento muy especial, es que hace casi dos décadas se juraron amor eterno. Y el siempre enamorado Maxi escribió unas emotivas líneas dedicadas a su esposa.

“Con ella, un día como hoy, me casé hace 19 años. A lo mejor no seré el mas romántico, pero no quiero dejar de honrarte en este día tan especial”, comenzó escribiendo Maximiliano Biancucchi en su cuenta de Instagram.

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“¡Es que Dios no une carne, Él une propósito! ¡Cuando veas alguien alcanzar sueños es porque al lado tiene un apoyo incondicional, una verdadera mujer! Ella es eso. Ella está dispuesta a pelear cada batalla juntos, ella está dispuesta a pelear por lo que ama. Una mujer decidida, con carácter, que cada día el Señor va mejorando…“, continuó expresando emocionado Maxi Biancucchi.

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Y para finalizar la amorosa dedicatoria dirigida a Jazmín Luraghi, el exfutbolista Maximiliano Biancucchi destacó: “¡Te bendigo amor mío! Gracias por darme esos hijos hermosos… Sos mi mujer virtuosa… ¡Te amo! ¡Feliz aniversario!“.

Y, por supuesto, Jazmín Luraghi reaccionó conmovida respondiendo: “Yo te amo así como sos; porque simplemente sos el mejor esposo que El Señor me pudo haber dado; ¡un hombre de Dios que cuida, ora y guerrea la buena batalla por nosotros! ¡Sos la mayor bendición en mi vida! Te amo tanto".