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07 de mayo de 2026 a la - 09:24

Te mostramos las fotos de Matías Galarza y su novia paseando por Nueva York

Enamorados en Nueva York, Matías Galarza y Jessica Marecos.
Enamorados en Nueva York, Matías Galarza y Jessica Marecos.Instagram/Jessica Marecos

El futbolista Matías Galarza y su novia Jessica Marecos se dieron una escapadita a Nueva York, Estados Unidos. La parejita disfrutó dos días de paseos, compras y mucho amor en “La ciudad que nunca duerme”.

Por ABC Color

Matías Galarza Fonda (24) estuvo recorriendo Nueva York de la mano de su novia Jessica Marecos. El futbolista del Atlanta United FC y la Selección Paraguaya de Fútbol se mostró feliz y enamorado en su miniescapada romántica por La Gran Manzana.

Matías Galarza y Jessica Marecos de la manito, con el Puente de Manhattan de fondo. (Instagram/Jessica Marecos)
Matías Galarza y Jessica Marecos de la manito, con el Puente de Manhattan de fondo. (Instagram/Jessica Marecos)

Y fue la luqueña Jessica Marecos la encargada de compartir en su cuenta de Instagram las postales de la parejita durante su breve estadía en la ciudad más visitada de Estados Unidos.

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Matías Galarza y Jessica Marecos en Times Square. (Instagram/Jessica Marecos)
Matías Galarza y Jessica Marecos en Times Square. (Instagram/Jessica Marecos)

48 horas en la ciudad más linda con mi Mati Galarza”, escribió Jessica Marecos en la red social de la camarita junto a un emoji de corazón.

Tierna postal de Matías Galarza y Jessica Marecos durante la fugaz visita de la parejita a Nueva York. (Instagram/Jessica Marecos)
Tierna postal de Matías Galarza y Jessica Marecos durante la fugaz visita de la parejita a Nueva York. (Instagram/Jessica Marecos)

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Los tortolitos Matías Galarza y Jessica Marecos en el Puente de Brooklyn. (Instagram/Jessica Marecos)
Los románticos Matías Galarza y Jessica Marecos en el Puente de Brooklyn. (Instagram/Jessica Marecos)

Los tortolitos Matías Galarza y Jessica Marecos visitaron los más emblemáticos sitios de Nueva York como el Times Square, los rascacielos más icónicos de la ciudad, el Central Park, el Puente de Brooklyn y el Puente de Manhatann. Además, recorrieron varias tiendas, entre ellas la de Ralph Lauren, donde hicieron compras y tomaron café con croissant.