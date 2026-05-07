Te mostramos las fotos de Matías Galarza y su novia paseando por Nueva York

Matías Galarza Fonda (24) estuvo recorriendo Nueva York de la mano de su novia Jessica Marecos. El futbolista del Atlanta United FC y la Selección Paraguaya de Fútbol se mostró feliz y enamorado en su miniescapada romántica por La Gran Manzana.

Y fue la luqueña Jessica Marecos la encargada de compartir en su cuenta de Instagram las postales de la parejita durante su breve estadía en la ciudad más visitada de Estados Unidos.

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“48 horas en la ciudad más linda con mi Mati Galarza”, escribió Jessica Marecos en la red social de la camarita junto a un emoji de corazón.

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Los tortolitos Matías Galarza y Jessica Marecos visitaron los más emblemáticos sitios de Nueva York como el Times Square, los rascacielos más icónicos de la ciudad, el Central Park, el Puente de Brooklyn y el Puente de Manhatann. Además, recorrieron varias tiendas, entre ellas la de Ralph Lauren, donde hicieron compras y tomaron café con croissant.