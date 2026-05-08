Fio Migliore impulsa proyecto ambiental mientras espera su segunda hija en San Bernardino

Actualmente, Fiorella reside en San Bernardino junto a su familia, en un entorno rodeado de naturaleza donde encontró tranquilidad y una forma de vida más conectada con la tierra. Comentó que, tras la pandemia, decidió instalarse definitivamente en la ciudad y desde entonces disfruta de una rutina alejada del ruido mediático.

La ex Miss Italia nel Mondo 2008 señaló que vive esta etapa con mucha felicidad, acompañada de su pareja y de su hijo mayor, Elio, de 7 años, quien espera con entusiasmo la llegada de su hermanita.

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Proyecto ambiental

Además de dedicarse a su familia, impulsa proyectos enfocados en la educación ambiental y la agricultura regenerativa.

En su espacio denominado “Sitio Tereré”, desarrolla actividades para niños, experiencias al aire libre y talleres vinculados a la agrofloresta.

Explicó que allí trabajan en huertas, viveros y plantación de árboles, promoviendo una conexión más cercana con la naturaleza.

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Entre los alimentos que producen mencionó mamones, bananas, pitayas, cítricos, plantas medicinales y moringa, además de distintas especies nativas cultivadas para autoconsumo y conservación ambiental.

Adelantó que continuará fortaleciendo las actividades educativas para niños inspiradas en las escuelas bosque, una metodología aprendida recientemente en Buenos Aires, y anunció que próximamente habilitarán un proyecto gastronómico dentro del predio familiar.

Mensaje a las madres

Fiorella también aprovechó la ocasión para compartir un mensaje dirigido a las madres, destacando la importancia de vivir la maternidad de manera auténtica y sin dejarse llevar por las comparaciones que suelen generarse en las redes sociales. Señaló que muchas veces se muestra una imagen idealizada de la maternidad, cuando en realidad implica esfuerzo, dedicación y desafíos diarios que cada mujer enfrenta de manera distinta.

La exreina de belleza expresó que ser madre es una labor constante que requiere amor, paciencia y fortaleza, por lo que consideró fundamental que las mujeres aprendan a valorar su propio proceso y reconocer todo lo que hacen día a día. Asimismo, alentó a las madres a no sentirse presionadas por cumplir estándares impuestos en internet y a recordar que cada experiencia es única y válida.

Finalmente, remarcó que lo más importante es actuar con amor y autenticidad, disfrutando cada etapa junto a los hijos y entendiendo que no existe una “madre perfecta”, sino mujeres reales que dan lo mejor de sí en cada momento.

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