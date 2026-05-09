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09 de mayo de 2026 a la - 08:00

Alexia Notto, esposa de Miguel Almirón, posó con Francesco anticipándose al Día de la Madre

Mamá Alexia Notto con su pequeño Francesco Almirón Notto posando para Alma Almirón.
Mamá Alexia Notto con su pequeño Francesco Almirón Notto posando para Alma Almirón.Instagram/Alexia Notto

Alexia Notto aprovechó su visita a nuestro país para posar en la previa del Día de la Madre con su hijo Francesco, fruto de su amor con el futbolista Miguel Almirón. Mamá e hijo fueron retratados por Alma Almirón, hermana del jugador del Atlanta y la Albirroja.

Por ABC Color

Para atesorar momentos llenos de amor, cada año Alexia Notto, esposa de Miguel Almirón, protagoniza junto a su principito Francesco una sesión de fotos en la previa del Día de la Madre.

¡Pura ternura! Francesco mimándose con su mami Alexia Notto. (Instagram/Alexia Notto)
¡Pura ternura! Francesco mimándose con su mami Alexia Notto. (Instagram/Alexia Notto)

Este 2026, Alexia Notto y el dulce Francesco posaron para la cámara de Alma Almirón, hermana del albirrojo Miguel Almirón.

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La tierna producción fotográfica tuvo lugar en un estudio, donde madre e hijo derrocharon besos, mimos y mucha complicidad.

Una postal llena de amor. Francesco Almirón dando un beso a Alexia Notto. (Instagram/Alexia Notto)
Una postal llena de amor. Francesco Almirón dando un beso a Alexia Notto. (Instagram/Alexia Notto)

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“Ser mamá es descubrir un amor que transforma todo. Es abrazar, cuidar, enseñar… y también aprender todos los días", escribió Alexia Notto en su cuenta de Instagram junto a las fotografías captadas por su cuñada Alma Almirón.

"Ser mamá es descubrir un amor que transforma todo", expresó Alexia Notto en la previa del Día de la Madre. (Instagram/Alexia Notto)
"Ser mamá es descubrir un amor que transforma todo", expresó Alexia Notto en la previa del Día de la Madre. (Instagram/Alexia Notto)

“Feliz de crear recuerdos tan lindos previo al Día de las Madres”, destacó la esposa de Miguel Almirón, quien posó emocionada con su primogénito Francesco, el niño que el próximo 6 de junio ya cumplirá cinco años.