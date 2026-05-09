Alexia Notto, esposa de Miguel Almirón, posó con Francesco anticipándose al Día de la Madre

Para atesorar momentos llenos de amor, cada año Alexia Notto, esposa de Miguel Almirón, protagoniza junto a su principito Francesco una sesión de fotos en la previa del Día de la Madre.

Este 2026, Alexia Notto y el dulce Francesco posaron para la cámara de Alma Almirón, hermana del albirrojo Miguel Almirón.

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La tierna producción fotográfica tuvo lugar en un estudio, donde madre e hijo derrocharon besos, mimos y mucha complicidad.

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“Ser mamá es descubrir un amor que transforma todo. Es abrazar, cuidar, enseñar… y también aprender todos los días", escribió Alexia Notto en su cuenta de Instagram junto a las fotografías captadas por su cuñada Alma Almirón.

“Feliz de crear recuerdos tan lindos previo al Día de las Madres”, destacó la esposa de Miguel Almirón, quien posó emocionada con su primogénito Francesco, el niño que el próximo 6 de junio ya cumplirá cinco años.