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13 de mayo de 2026 a la - 10:20

Kate Middleton llegó a Italia en su primer viaje en solitario tras superar el cáncer

Kate Middleton a su llegada a Reggio Emilia, Italia. (Marco BERTORELLO / POOL / AFP)
Kate Middleton a su llegada a Reggio Emilia, Italia. (Marco BERTORELLO / POOL / AFP)115206+0000 MARCO BERTORELLO

La princesa de Gales, Kate Middleton, arribó hace unas horas a la localidad de Reggio Emilia en el marco de su visita oficial a Italia. La esposa del príncipe William llegó solita en su primer viaje internacional tras superar el cáncer.

Por ABC Color

Hoy, miércoles 13 de mayo, Kate Middleton aterrizó enfundada en un traje azul cielo a Reggio Emilia, Italia, para tratar temas ligados a la protección de la infancia. Se trata del primer viaje que la princesa de Gales realiza fuera de Inglaterra tras superar el cáncer. Su última visita oficial al extranjero fue en diciembre de 2022 cuando llegó a Boston con el príncipe William.

La princesa de Gales conversa con el alcalde de Reggio Emilia, Marco Massari, en el ayuntamiento de Reggio Emilia, en el marco de una visita de dos días a Italia. (Marco BERTORELLO / POOL / AFP)
La princesa de Gales conversa con el alcalde de Reggio Emilia, Marco Massari, en el ayuntamiento de Reggio Emilia, en el marco de una visita de dos días a Italia. (Marco BERTORELLO / POOL / AFP)

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“Un viaje especial a Reggio Emilia, Italia, con The Royal Foundation Centre for Early Childhood, con el objetivo de comprender mejor cómo podemos criar a un niño integral, fomentando un equilibrio saludable entre mente, cuerpo y espíritu”, se anunciaba hace unas horas en la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales.

Kate Middleton conversa con los niños que la recibieron con mucho cariño en Reggio Emilia. (Marco BERTORELLO / POOL / AFP)
Kate Middleton conversa con los niños que la recibieron con mucho cariño en Reggio Emilia. (Marco BERTORELLO / POOL / AFP)

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“Llegamos a Reggio Emilia, una ciudad marcada por su fe en la infancia y en los entornos, las relaciones y los vínculos que les permiten desarrollarse plenamente durante sus primeros años”, señala otra publicación en la red social de la camarita.

¡Feliz! Así llego Kate Middleton a Reggio Emilia, Italia. (Marco BERTORELLO / POOL / AFP)
¡Feliz! Así llego Kate Middleton a Reggio Emilia, Italia. (Marco BERTORELLO / POOL / AFP)

“Nos reunimos con familias locales, educadores y miembros de la comunidad cuyo cuidado compartido por la primera infancia sigue marcando el día a día aquí, reconociendo la importancia crucial de invertir en el desarrollo infantil temprano”, destaca el posteo en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales.