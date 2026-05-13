Kate Middleton llegó a Italia en su primer viaje en solitario tras superar el cáncer

Hoy, miércoles 13 de mayo, Kate Middleton aterrizó enfundada en un traje azul cielo a Reggio Emilia, Italia, para tratar temas ligados a la protección de la infancia. Se trata del primer viaje que la princesa de Gales realiza fuera de Inglaterra tras superar el cáncer. Su última visita oficial al extranjero fue en diciembre de 2022 cuando llegó a Boston con el príncipe William.

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“Un viaje especial a Reggio Emilia, Italia, con The Royal Foundation Centre for Early Childhood, con el objetivo de comprender mejor cómo podemos criar a un niño integral, fomentando un equilibrio saludable entre mente, cuerpo y espíritu”, se anunciaba hace unas horas en la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales.

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“Llegamos a Reggio Emilia, una ciudad marcada por su fe en la infancia y en los entornos, las relaciones y los vínculos que les permiten desarrollarse plenamente durante sus primeros años”, señala otra publicación en la red social de la camarita.

“Nos reunimos con familias locales, educadores y miembros de la comunidad cuyo cuidado compartido por la primera infancia sigue marcando el día a día aquí, reconociendo la importancia crucial de invertir en el desarrollo infantil temprano”, destaca el posteo en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales.