Gaby Mallorquín: “Tengo la bendición de ser madre de dos hijos maravillosos”

Gabriela Natalia Mallorquín Giardina (47), más conocida como Gaby Mallorquín, nos abrió su corazón en esta entrevista que gira en torno a su rol de mamá. “Tengo la bendición de ser madre de dos hijos maravillosos, hermosos, incomparables, que Dios me dio. Primero me bendijo con mi hijo varón que se llama Ruben Darío Alvarenga Mallorquín (24), es el príncipe que me convirtió en mamá cuando tenía tan solo 22 añitos. Actualmente se dedica a la música, es un joven artista emergente de nuestro país enfocado en el género de la cumbia, compone sus propias canciones y también canta canciones de otros artistas, es conocido como Vinotito. No es porque sea mi hijo, pero tiene una nobleza, humildad y un corazón enorme”, comenzó contándonos Gaby Mallorquín sobre aquel niño que la estrenó como mamá y hoy ya es todo un hombre.

“Luego Dios me bendijo con una niña hermosa, mi hija Gabriela Natalia Alvarenga Mallorquín. Mi princesa actualmente tiene 16 años y está en el penúltimo año del colegio, a punto de terminar el Bachillerato de Artes y Letras. Es una gran artista, es cantante del género Rock, Pop, Alternativo y además ejecuta el teclado, pinta cuadros, baila, es estudiosa y MasterChef, como yo le digo, en la cocina”, expresó la conductora de Cardinal Romance sobre la jovencita al tiempo de destacar: “Es mi cómplice y mi compañera de aventuras, nos encanta ver películas juntas e ir a compartir un rico brunch, por ejemplo”.

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Al consultarle qué es lo que más le gusta de ser madre, Gaby Mallorquín respondió con su característica sonrisa: “Poder amar a mis hijos incondicionalmente, darles mi tiempo, mi compañía, ser una madre presente, me gusta poder consentirles, y a la vez hacerles saber cuando algo no me gusta o no está bien, pero muy raras veces, porque ambos son demasiado buenos hijos”.

“Le dedico el mayor tiempo que pueda a mis hijos, para mí ellos son el principal motor de mi vida, el amor más puro y verdadero que pueda existir. Compartimos todo juntos, música, baile, cocina, reír, ver pelis, compartir el mayor tiempo posible son mis hijos es mi prioridad totalmente”, aseguró la conductora del programa sabatino Conexión Romance de la 98.5 FM.

Pedimos a mamá Gaby Mallorquín que nos relate algún recuerdo especial de la infancia de Gabriela y Rubén Darío. Esto fue lo que dijo: “Uff, el problema que tengo es que para mí, siempre van a ser mis bebés, y ya no quieren tal vez, pero para mí siempre serán mis chiquitos adorados. Siempre han sido unidos, más de chiquitos, hay una diferencia de edad de 7 años, pero creo que al final compensa porque también comparten mucho tiempo juntos. De chiquitos y hasta ahora son mimadisimos por todos, encima han sido los primeros nietos. Peleítas normales, como los hermanos suelen tener. Pero se quieren y se apoyan entre ellos desde chiquitos”.

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Gaby también celebrará este 15 de Mayo con su madre May Giardina, Miss Paraguay 1977

Gaby Mallorquín este 15 de Mayo, además de estar con sus hijos, festejará su día junto a la mujer que le dio la vida: “El Día de la Madre gracias a Dios lo celebraremos juntos y también con mi mamá María Elizabeth Giardina más, conocida como May Giardina, Miss Paraguay 1977″.

“La Reina Madre no puede faltar en ese día tan especial, le mimaremos con amor, obsequios y un almuerzo en un restaurante con show incluido. A mi mamá trato de mimarle, trato de darle amor de todas las formas que pueda, trato siempre de estar con ella, de ser su compañera, su hija, su amiga, su cómplice”, expresó Gaby Mallorquín, quien también reveló feliz: “Nos gusta ver películas juntas, disfrutar de un delicioso mate o tereré, conversar, compartir exquisiteses, ir a conocer lugares, ir de compras, también trato siempre de estar con ella en las buenas y en las malas”.

“Me dio la vida y me enseñó a ser valiente y vencer los miedos, siempre ha sido una mujer muy fuerte y valiente de buen corazón, que me enseñó el amor más bello del mundo, la bendición de Dios de tener el amor de madre a hija. Luego, con los años, cuando yo me convertí en mamá, la valoré y la valoró cada día más aún, es un amor de madre que no se puede describir con palabras. Me emociono mucho porque mi abuela, la madre de mi madre, también nos enseñó ese amor”, continuó contándonos Gaby Mallorquín.

“Espero de corazón que aprovechen y disfruten de sus madres en este día tan único, si aún la tienen es momento de abrazar, pedir perdón si es necesario y demostrar amor siempre. ¡A no guardarse nada en esta vida y que tengan todas las madres un feliz y muy bendecido día. Abrácense mucho y fuerte, y compartan con los hijos, el tesoro más grande que puede existir en el mundo, porque no hay nada más valioso, es un regalo divino de bendición", finalizó expresando Gaby Mallorquín a solo horas del Día de la Madre.