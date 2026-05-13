Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux deslumbraron en Cannes

El piloto monegasco Charles Leclerc y la influencer francesa de raíces mexicanas Alexandra Saint Mleux hicieron su aparición en la alfombra roja del segundo día del Festival de Cine de Cannes, en Francia.

La parejita del momento asistió al estreno de La vida de una mujer (La Vie D’une Femme) y fue blanco de todos los flashes a su paso por la red carpet.

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Charles Leclerc optó por un esmoquin negro con moñito para asistir al festival cinematográfico en la Riviera Francesa y su esposa Alexandra Saint Mleux lució un vestido strapless con brillos y pedrerías de la casa de moda australiana Paolo Sebastian.

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Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux vienen realizando sus primeras apariciones públicas como marido y mujer. Recordemos que los tortolitos dieron el “sí, quiero” el 28 de febrero pasado en Mónaco.