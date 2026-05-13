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13 de mayo de 2026 a la - 18:24

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux deslumbraron en Cannes

Charles Leclerc y Alexandra Leclerc llegaron muy elegantes al estreno de La vida de una mujer (La Vie D'une Femme) durante el 79º Festival de Cine de Cannes. (EFE/EPA/TERESA SUAREZ)
Charles Leclerc y Alexandra Leclerc llegaron muy elegantes al estreno de La vida de una mujer (La Vie D'une Femme) durante el 79º Festival de Cine de Cannes. (EFE/EPA/TERESA SUAREZ) TERESA SUAREZ

El piloto de Fórmula 1, Charles Leclerc, y su esposa Alexandra Saint Mleux pasaron elegantísimos por la red carpet del Festival de Cine de Cannes. Los recién casados derrocharon amor y posaron felices para los medios presentes en la Costa Azul.

Por ABC Color

El piloto monegasco Charles Leclerc y la influencer francesa de raíces mexicanas Alexandra Saint Mleux hicieron su aparición en la alfombra roja del segundo día del Festival de Cine de Cannes, en Francia.

La parejita del momento asistió al estreno de La vida de una mujer (La Vie D’une Femme) y fue blanco de todos los flashes a su paso por la red carpet.

La pareja del momento. Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux en la red carpet del Cannes Film Festival 2026. (Valery HACHE / AFP)
La pareja del momento. Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux en la red carpet del Cannes Film Festival 2026. (Valery HACHE / AFP)

Lea más: Charles Leclerc dio el “sí, quiero”

Charles Leclerc optó por un esmoquin negro con moñito para asistir al festival cinematográfico en la Riviera Francesa y su esposa Alexandra Saint Mleux lució un vestido strapless con brillos y pedrerías de la casa de moda australiana Paolo Sebastian.

Lea más: Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux, divinos en su su primera red carpet como marido y mujer

Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mleux posando juntitos en la alfombra roja de Cannes. (Sameer AL-DOUMY / AFP)
Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mleux posando juntitos en la alfombra roja de Cannes. (Sameer AL-DOUMY / AFP)

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux vienen realizando sus primeras apariciones públicas como marido y mujer. Recordemos que los tortolitos dieron el “sí, quiero” el 28 de febrero pasado en Mónaco.