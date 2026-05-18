Julio Enciso se mostró muy agradecido “cerrando la temporada de una forma soñada”

Luego de sus tres asistencias para que el Racing de Estrasbrugo ganara ayer al AS Mónaco, el paraguayo Julio Enciso utilizó sus redes sociales para compartir su alegría y felicidad por la buena temporada que culmina en Francia antes de sumarse al plantel de la Albirroja para disputar el Mundial 2026.

“Un partido increíble cerrando la temporada de una forma soñada, feliz y orgulloso por todo lo que vivimos juntos”, comenzó expresando Julio Enciso en su cuenta de Instagram junto a varias postales captadas el día de ayer en el Stade de la Meinau.

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El futbolista compatriota se mostró emocionado al escribir en sus redes sociales desde Francia. “Agradezco a Dios por nunca dejarme solo y por darme fuerzas en cada momento. A mi familia, a mi esposa por ser mi apoyo incondicional y a mis compañeros que desde el primer día me hicieron sentir muy cómodo dentro y fuera de la cancha. Gracias por cada consejo cada abrazo y cada batalla juntos”, señaló Julio Enciso.

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Y, por supuesto, “La Joya” también se refirió sobre su próxima participación con la Albirroja en el Mundial 2026. “Seguiré trabajando duro porque quedan muchos desafíos y sueños por cumplir con mi país que dejó en manos De Dios”, destacó Julio Enciso.