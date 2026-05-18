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18 de mayo de 2026 a la - 13:45

Julio Enciso se mostró muy agradecido “cerrando la temporada de una forma soñada”

Julio Enciso con su esposa Melissa Cardona en el Stade de la Meinau en Francia.
Julio Enciso con su esposa Melissa Cardona en el Stade de la Meinau en Francia.Instagram/Julio Enciso

El futbolista compatriota Julio César Enciso, tras el cierre de temporada de la Ligue 1 de Francia con su club Racing de Estrasburgo, se mostró agradecido y feliz. El albirrojo valoró el apoyo de su familia, su esposa y sus compañeros de equipo. ¡Pasá y leé qué escribió La Joya!

Por ABC Color

Luego de sus tres asistencias para que el Racing de Estrasbrugo ganara ayer al AS Mónaco, el paraguayo Julio Enciso utilizó sus redes sociales para compartir su alegría y felicidad por la buena temporada que culmina en Francia antes de sumarse al plantel de la Albirroja para disputar el Mundial 2026.

“Un partido increíble cerrando la temporada de una forma soñada, feliz y orgulloso por todo lo que vivimos juntos”, comenzó expresando Julio Enciso en su cuenta de Instagram junto a varias postales captadas el día de ayer en el Stade de la Meinau.

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Julio Enciso ayer hizo tres asistencias para el triunfo del Racing de Estrasburgo ante el AS Mónaco. (Instagram/Julio Enciso)
Julio Enciso ayer hizo tres asistencias para el triunfo del Racing de Estrasburgo ante el AS Mónaco. (Instagram/Julio Enciso)

El futbolista compatriota se mostró emocionado al escribir en sus redes sociales desde Francia. “Agradezco a Dios por nunca dejarme solo y por darme fuerzas en cada momento. A mi familia, a mi esposa por ser mi apoyo incondicional y a mis compañeros que desde el primer día me hicieron sentir muy cómodo dentro y fuera de la cancha. Gracias por cada consejo cada abrazo y cada batalla juntos”, señaló Julio Enciso.

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Julio Enciso y su esposa Melissa Cardona junto al argentino Joaquín Panicelli y su novia Giuli Giramonti. (Instagram/Julio Enciso)
Julio Enciso y su esposa Melissa Cardona junto al argentino Joaquín Panicelli y su novia Giuli Giramonti. (Instagram/Julio Enciso)

Y, por supuesto, “La Joya” también se refirió sobre su próxima participación con la Albirroja en el Mundial 2026. “Seguiré trabajando duro porque quedan muchos desafíos y sueños por cumplir con mi país que dejó en manos De Dios”, destacó Julio Enciso.