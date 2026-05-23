De Eva Longoria a Robbie Williams, las celebridades en la gala amfAR en Cannes

El Hotel du Cap-Eden-Roc en Cap d’Antibes, Francia, fue el escenario que reunió a las celebridades en la gala amfAR 2026. El encuentro solidario fue en el marco del Festival Internacional de Cine de Cannes.

La actriz estadounidense Eva Longoria, como una verdadera “Lady in red”, y la modelo alemana Heidi Klum, enfundada en un maxivestido negro con amplia falda princesa, lucieron más espléndidas que nunca en la velada solidaria en la Costa Azul francesa.

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La modelo israelí Bar Refaeli, con su vestido que llevaba la firma de Stella McCartney, fue otra que se llevó todos los flashes en la gala benéfica en la Riviera Francesa. Y, los esposos Amy Jackson y Ed Westwick, también derrocharon elegancia en la red carpet del Hotel du Cap-Eden-Roc.

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El icónico cantante Robbie Williams con un seductor look “Total Black”, la pareja conformada por el futbolista Paul Pogba y Zulay Salaues, así como Robin Thicke y April Love, fueron otros famosos que no faltaron a la gala amfAR 2026 en Francia.