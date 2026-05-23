Gente
23 de mayo de 2026 a la - 08:00

De Eva Longoria a Robbie Williams, las celebridades en la gala amfAR en Cannes

La actriz estadounidense Eva Longoria, hermosa en la gala anual de la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA (amfAR) en Cannes 2026, celebrada en el Hotel du Cap-Eden-Roc en Cap d'Antibes, al sur de Francia. (Thibaud MORITZ / AFP)
La actriz estadounidense Eva Longoria, hermosa en la gala anual de la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA (amfAR) en Cannes 2026, celebrada en el Hotel du Cap-Eden-Roc en Cap d'Antibes, al sur de Francia. (Thibaud MORITZ / AFP)172253+0000 THIBAUD MORITZ

La gala de la amfAR, Fundación para la Investigación del Sida, fue la cita solidaria que convocó a las celebridades de diferentes ámbitos en el marco del Festival de Cine de Cannes. Estrellas como Eva Longoria, Robbie Williams y Heidi Klum se sumaron al evento benéfico.

Por ABC Color

El Hotel du Cap-Eden-Roc en Cap d’Antibes, Francia, fue el escenario que reunió a las celebridades en la gala amfAR 2026. El encuentro solidario fue en el marco del Festival Internacional de Cine de Cannes.

¡Espléndida! Heidi Klum a su llegada a la gala de amfAR en el marco del Cannes Film Festival, en Cap D'Antibes. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)
¡Espléndida! Heidi Klum a su llegada a la gala de amfAR en el marco del Cannes Film Festival, en Cap D'Antibes. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)

La actriz estadounidense Eva Longoria, como una verdadera “Lady in red”, y la modelo alemana Heidi Klum, enfundada en un maxivestido negro con amplia falda princesa, lucieron más espléndidas que nunca en la velada solidaria en la Costa Azul francesa.

La modelo israelí Bar Refaeli no se perdió la gala anual de la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA (amfAR) en Cannes 2026, celebrada en el Hotel du Cap-Eden-Roc en Cap d'Antibes. (Thibaud MORITZ / AFP)
La modelo israelí Bar Refaeli no se perdió la gala anual de la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA (amfAR) en Cannes 2026, celebrada en el Hotel du Cap-Eden-Roc en Cap d'Antibes. (Thibaud MORITZ / AFP)

Lea más: De Jane Fonda a Heidi Klum, las estrellas brillan en la red carpet del Festival de Cannes

El actor británico Ed Westwick y su esposa, la modelo estadounidense Amy Jackson, asistieron a la gala anual de la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA (amfAR) en Cannes 2026. (Thibaud MORITZ / AFP)
El actor británico Ed Westwick y su esposa, la modelo estadounidense Amy Jackson, asistieron a la gala anual de la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA (amfAR) en Cannes 2026. (Thibaud MORITZ / AFP)

La modelo israelí Bar Refaeli, con su vestido que llevaba la firma de Stella McCartney, fue otra que se llevó todos los flashes en la gala benéfica en la Riviera Francesa. Y, los esposos Amy Jackson y Ed Westwick, también derrocharon elegancia en la red carpet del Hotel du Cap-Eden-Roc.

El cantautor británico Robbie Williams estuvo presente en la gala anual de la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA (amfAR) en Cannes. (Thibaud MORITZ / AFP)
El cantautor británico Robbie Williams estuvo presente en la gala anual de la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA (amfAR) en Cannes. (Thibaud MORITZ / AFP)

Lea más: Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux deslumbraron en Cannes

El icónico cantante Robbie Williams con un seductor look “Total Black”, la pareja conformada por el futbolista Paul Pogba y Zulay Salaues, así como Robin Thicke y April Love, fueron otros famosos que no faltaron a la gala amfAR 2026 en Francia.

Paul Pogba y Maria Zulay Salaues llegaron muy elegantes a la gala de amfAR, celebrada en el marco del 79º Festival de Cine de Cannes, en Cap d'Antibes, Francia. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)
Paul Pogba y Maria Zulay Salaues llegaron muy elegantes a la gala de amfAR, celebrada en el marco del 79º Festival de Cine de Cannes, en Cap d'Antibes, Francia. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)
Robin Thicke y April Love Geary a su arribo a la gala amfAR en Cap D'Antibes, Francia. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)
Robin Thicke y April Love Geary a su arribo a la gala amfAR en Cap D'Antibes, Francia. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)
La actriz tunecina Leila Ben Khalifa, divina en la gala anual de la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA (amfAR) en Cannes. (Thibaud MORITZ / AFP)
La actriz tunecina Leila Ben Khalifa, divina en la gala anual de la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA (amfAR) en Cannes. (Thibaud MORITZ / AFP)