Carmiña Masi fuera del repechaje de Gran Hermano. Esto fue lo nuevo que dijo Mavinga

Hace unos días, Carmiña Masi no logró volver a Gran Hermano 2026 en Argentina. “Mavinga decidió que Carmiña no reingrese a la casa. Gran Hermano puso a disposición un Golden Ticket para que Carmiña entre a la casa, pero le dio la decisión final a Mavinga, quien eligió negarle el regreso a Carmiña”, se puede leer en la cuenta de Instagram de Gran Hermano Argentina.

Y tras la polémica decisión de Jenny Mavinga, los seguidores de Carmiña Masi reaccionaron en las redes con fuertes mensajes dirigidos a la oriunda de la República Democrática del Congo, África.

“‘Recibí muchas amenazas’: Mavinga habló sobre el difícil momento que está atravesando tras negarle el ingreso a Carmiña”, se destaca en la rea social de la camarita de Streams Telefe, donde Mavinga conversó con los integrantes del programa La Jugada.

“Entiendo que a partir de la negativa ante la propuesta de ingreso de Carmiña has recibido mucho mensaje negativo, mucho hate”, le consultó uno de los conductores de La Jugada y Mavinga respondió: “No solamente hate, también amenazas de que me quieren cortar la lengua, que cuide a mis hijas, hoy tuve que llevar a mis hijas a la escuela encapuchadas, no quería llevarlas, de verdad, tenía miedo. Y mis redes están denunciadas y la de mi peluquería está cerrada. No sé qué lo que hicieron, pero me cancelaron todos los turnos, porque yo trabajo con turnos con la gente”.

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“Se metieron con mi negocio. Yo vivo de eso, no vivo de la tele todavía. Una cosa en juego, otra cosa es que sea vida personal de una. Meter mi vida personal, mi fuente de trabajo, es horrible, amenazándome de esa manera y me hicieron mierda, si se puede decir”, expresó Jenny Mavinga en el programa de Streams de Telefe.

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Mavinga: ¿Por qué dije que no?

Jenny Mavinga hace unas horas también utilizó sus historias de Instagram para contar porqué dijo “No” al reingreso de Carmiña Masi.

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¿Por qué dije que no? Mi primer impulso fue decir que sí, pero el 99% de la gente que estaba en el estudio (tribuna, Ex GH anteriores, Ex GH actuales, panelistas y la propia Carmiña) me decían que no. En ese momento recordé todo el hate que vengo teniendo desde que Carmiña dijo lo que dijo, recibiendo en mis mensajes y publicaciones esas mismas palabras", escribió Mavinga.

“Incluso minutos antes de la gala hice un vivo y alguien me dijo: ‘Qué se siente que tu 4m4 va a entrar a la casa y vos 3scl4v4, la vas a seguir s1rv1endo desde afuera?’ Se me vino esa frase a la cabeza y respondí con el corazón. ¿Vos qué hubieras hecho? ¡Perdonar no es lo mismo que premiar!“, destacó Jenny Mavinga en sus historias de Instagram.