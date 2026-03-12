Lo que dijo el hermano de Carmiña tras su expulsión de Gran Hermano por dichos racistas

La participación de la paraguaya Carmiña Masi en el reality show argentino “Gran Hermano Generación Dorada” terminó de la peor manera posible. Fue expulsada tras la viralización de sus expresiones racistas dirigidas a una de sus compañeras, Mavinga.

Ante el escándalo, el arquitecto Gustavo Masi, hermano de la exparticipante, dio su postura sobre lo ocurrido. Señaló que su hermana cometió un error grave que no tiene defensa.

“Estoy convencido, se equivocó mal en sus comentarios... si quiso hacer un chiste, le salió mal su chiste”, expresó Gustavo Masi.

El arquitecto subrayó que el racismo no es algo que les hayan enseñado en su hogar y que se siente sorprendido por la actitud de su hermana.

“A nosotros, ni su papá ni su mamá, nos han inculcado el tema del racismo ni nada por el estilo. Eso es un tema que no corresponde”, sentenció.

Sugirió que el encierro y el “personaje” dentro del programa Gran Hermano pudieron haberle jugado una mala pasada a la comunicadora al punto de olvidar que estaba siendo grabada.

Sin justificaciones ni defensas

Gustavo Masi aclaró que, aunque se trate de su hermana, no puede apoyar lo que es incorrecto. “Para mí lo que está mal, está mal. Yo no le defiendo ni al Papa si es que hace algo que está mal”, afirmó con firmeza.

El hermano de la exconcursante celebró el hecho de que Carmiña ya haya pedido disculpas a Mavinga, al momento de retirarse de la casa, aunque insistió en que ese arrepentimiento debe ser auténtico.

“Tenés que sentirlo. No hay que pedir perdón por pedir perdón nomás”, concluyó durante una entrevista a la 1020AM.

La expulsión de Carmiña se dio luego de la viralización de la escena en el que Mavinga bailaba en el patio de la casa, y Carmiña Masi lanzó una frase que generó repudio: “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”.

El episodio no solo le costó su lugar en la competencia, sino que también escaló al plano legal, ya que el esposo de la afectada confirmó que iniciará acciones en la Justicia argentina.