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25 de mayo de 2026 a la - 17:02

Lo más tierno del día: El capitán albirrojo Gustavo Gómez firmando el álbum del Mundial de sus hijos

El capitán de nuestra Albirroja, Gustavo Gómez, se mostró feliz y emocionado al firmar el álbum de figuritas del Mundial de sus hijos Lucca y Pía. El futbolista estampó su autógrafo sobre una imagen suya y los peques lo llenaron de besos.

Por ABC Color

Jazmín Torres, esposa de Gustavo Gómez, compartió en sus historias de Instagram el video más tierno que verás hoy lunes. ¡Sí! El breve audiovisual que tiene como protagonista al capitán de la Albirroja es puro amor.

Gustavo Gómez firmando feliz el álbum de figuritas de sus hijos Lucca y Pía. (Instagram/Jazmín Torres)
Gustavo Gómez firmando feliz el álbum de figuritas de sus hijos Lucca y Pía. (Instagram/Jazmín Torres)

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A pedido de sus hijos Lucca Emmanuel (5) y Pía Constanza (9), el futbolista de la Selección Paraguaya de Fútbol estampó su firma en el álbum de figuritas del Mundial 2026.

Gustavo Gómez recibió sus 33 años rodeado del amor de su esposa Jazmín Torres y sus hijos Pía y Lucca.
Gustavo Gómez hace unos días cumplió 33 años rodeado del amor de su esposa Jazmín Torres y sus hijos Pía y Lucca.

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Pero los niños tuvieron que pagar antes de que papá Gustavo Gómez autografiara el álbum de figuritas.

¿El precio de la firma? Muchos besos de los peques Lucca y Pía, quienes se mostraron más que felices, y fue mamá Jazmín Torres la encargada de captar el emotivo momento y compartirlo en las redes sociales.