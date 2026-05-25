Lo más tierno del día: El capitán albirrojo Gustavo Gómez firmando el álbum del Mundial de sus hijos

Jazmín Torres, esposa de Gustavo Gómez, compartió en sus historias de Instagram el video más tierno que verás hoy lunes. ¡Sí! El breve audiovisual que tiene como protagonista al capitán de la Albirroja es puro amor.

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A pedido de sus hijos Lucca Emmanuel (5) y Pía Constanza (9), el futbolista de la Selección Paraguaya de Fútbol estampó su firma en el álbum de figuritas del Mundial 2026.

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Pero los niños tuvieron que pagar antes de que papá Gustavo Gómez autografiara el álbum de figuritas.

¿El precio de la firma? Muchos besos de los peques Lucca y Pía, quienes se mostraron más que felices, y fue mamá Jazmín Torres la encargada de captar el emotivo momento y compartirlo en las redes sociales.