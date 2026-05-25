Mirtha Legrand se volvió viral al recordar que estuvo en la inauguración del Obelisco

En plena celebración de las fiestas patrias en Argentina por el 25 de Mayo, un momento televisivo cargado de nostalgia, historia y humor se apoderó de las redes sociales. Durante la emisión de su clásico programa, la icónica conductora Mirtha Legrand sorprendió a sus invitados y a la audiencia al revelar una anécdota personal que conecta directamente con uno de los máximos símbolos de la cultura porteña: la inauguración del Obelisco de Buenos Aires, que este fin de semana cumplió 90 años.

El fragmento del programa, en el que se encontraban presentes figuras del espectáculo como los actores Adrián Suar y Carla Peterson, no tardó en volverse viral, generando miles de interacciones y comentarios de asombro por la lucidez y la vigencia de la “Chiqui”.

Lea más: ¡Mirtha Legrand, a los 99 años, recibió su Martín Fierro número 35!

Mirtha Legrand y un recuerdo de 1936

Mientras la mesa compartía un clima distendido, Legrand introdujo el tema recordando el aniversario del emblemático monumento, diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch e inaugurado el 23 de mayo de 1936.

“Nuestros padres nos trajeron para conocer el Obelisco, recién... ¡Ay, me da vergüenza decirlo!, recién inaugurado. Hace muy poco tiempo”, confesó la diva entre risas y con cierta timidez, desatando la simpatía de sus comensales.

La conductora, oriunda de Villa Cañás (provincia de Santa Fe), detalló cómo vivió aquel hito siendo apenas una niña: “Nos ubicamos, me acuerdo, en un hotel muy lindo de la Avenida 9 de Julio. Y de ahí lo veíamos todo el tiempo, porque fue una revolución. Yo le cuento al público joven que fue algo maravilloso la inauguración del Obelisco”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Contexto de fervor patrio en Arge

La viralización de este clip coincide con el fin de semana del 25 de Mayo, una de las fechas patrias más importantes de Argentina en conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810. En este marco de celebración nacional, el testimonio en primera persona de Legrand operó como un puente viviente con la historia del siglo XX, resignificando el valor cultural del Obelisco para los argentinos.