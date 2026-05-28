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28 de mayo de 2026 a la - 09:39

¡Qué facha! ¡Mirá los looks de Alderete, Gill, Balbuena y Maidana a su arribo a la casa de la Albirroja!

Omar Alderete con gorra y maleta, rodeado de personas sonrientes en un ambiente natural.
¡Fachero! Omar Alderete llegó en bermudas y camperita a la concentración de la Albirroja.Instagram/Selección Paraguaya de Fútbol

Los albirrojos continúan sumándose al operativo mundialista en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Ypané. Así, llegaron muy “facheros” Omar Alderete, Orlando Gill, Fabián Balbuena y Alex Maidana. ¡Pasá y fijate en sus looks!

Por ABC Color

Cada día van llegando más futbolistas para sumarse a las filas de soldados del profesor Gustavo Alfaro. Con miras al Mundial 2026 hace unas horas desembarcaron en Ypané más jugadores provenientes de clubes internacionales.

Omar Alderete, quien milita en el Sunderland de la Premier League, arribó con un look bien fachero compuesto de bermudas, remera bien ajustadita y camperita negra. Y completó su outfit con calzados deportivos, lentes de sol y kepi.

Hombre de pie en estacionamiento, lleva maleta negra y mochila blanca manchada, vistiendo suéter gris oscuro y pantalones marrones.
Orlando Gill arribó con mucho estilo a Ypané. (Instagram/Selección Paraguaya de Fútbol)

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Orlando Gill, arquero del San Lorenzo de Almagro, también llegó bien lookeado con un suéter marrón chocolate y un pantalón color tierra, una acertada combinación que es tendencia en esta temporada otoñal.

Fabián Balbuena sonríe al salir de un vehículo blanco, con camiseta negra y pantalones oscuros, frente a la APF.
Fabián Balbuena llegando a la Asociación Paraguaya de Fútbol con un look bien deportivo. (Instagram/Selección Paraguaya de Fútbol)

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Fabián Balbuena, defensa del Gremio de Brasil, eligió un vestuario muy cómodo, joggers y remera básica negra, que acompañó con los clásicos calzados deportivos blancos.

Hombre joven con chaqueta clara y pantalones deportivos empuja maleta dorada, sonriendo en un entorno nocturno iluminado.
Alex Maidana enfundado en un conjunto "black and white" deportivo blanco a su arribo a la Albiroga. (Instagram/Selección Päraguaya de Fútbol)

Alex Maidana es otro albirrojo que ya desembarcó en la casa de la Albirroja. El jugador del Club Atlético Talleres de Córdoba optó por una tenida deportiva blanca que supo combinar con una remera básica negra y calzados del mismo tono.

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