¡Qué facha! ¡Mirá los looks de Alderete, Gill, Balbuena y Maidana a su arribo a la casa de la Albirroja!

Cada día van llegando más futbolistas para sumarse a las filas de soldados del profesor Gustavo Alfaro. Con miras al Mundial 2026 hace unas horas desembarcaron en Ypané más jugadores provenientes de clubes internacionales.

Omar Alderete, quien milita en el Sunderland de la Premier League, arribó con un look bien fachero compuesto de bermudas, remera bien ajustadita y camperita negra. Y completó su outfit con calzados deportivos, lentes de sol y kepi.

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Orlando Gill, arquero del San Lorenzo de Almagro, también llegó bien lookeado con un suéter marrón chocolate y un pantalón color tierra, una acertada combinación que es tendencia en esta temporada otoñal.

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Fabián Balbuena, defensa del Gremio de Brasil, eligió un vestuario muy cómodo, joggers y remera básica negra, que acompañó con los clásicos calzados deportivos blancos.

Alex Maidana es otro albirrojo que ya desembarcó en la casa de la Albirroja. El jugador del Club Atlético Talleres de Córdoba optó por una tenida deportiva blanca que supo combinar con una remera básica negra y calzados del mismo tono.