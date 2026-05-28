Carlos Martini y una confesión: “Casi mato a una joven”

“Amanecía en Asunción, recién casi mato a una joven”: así arrancaba el posteo de Carlos Martini en su perfil de Facebook, encendiendo la alarma de sus seguidores. El comunicador es un asiduo usuario de las redes sociales, donde acostumbra realizar relatos detallados de su día a día de una manera muy personal y generando muchas interacciones.

Pero la publicación de este jueves causó susto. Martini contó que poco antes de las 7:00 protagonizó un percance con su vehículo mientras circulaba sobre la avenida España. En un momento dado, al girar a la izquierda en la calle Pitiantuta (habilitado por el semáforo) terminó embistiendo a una joven que se disponía a cruzar la avenida, de manera correcta, según explicó.

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Circulaba a baja velocidad

Según su relato, afortunadamente acostumbra a manejar a una velocidad prudente, por lo que el impacto no le causó un daño mayor a la joven, pero sí un gran susto, igual que a él.

Señaló que la mujer se dirigió al Instituto de Previsión Social para un chequeo y, por otro lado, agradeció la asistencia de policías que se encontraban en la zona, así como al funcionario de una conocida cadena de farmacias, ubicada en esa esquina.

Martini se quejó de otro cruce semafórico

El comunicador aprovechó la oportunidad para señalar que observa el mismo inconveniente en la intersección de la calle Malutín y la avenida Mariscal López en Villa Morra.

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“No es una disculpa, pero hace tiempo vengo sufriendo lo mismo en Malutín y Mcal. López. Como peatón, a mí me da rojo pero a los vehículos que vienen por Malutín les da verde y qué pasa cuando giran a su izquierda hacia Mcal. López... cualquier cosa puede pasar con el peatón. Quizás así nomás debe ser el funcionamiento de los semáforos. Si es así, me callo”, escribió.