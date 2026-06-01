El albirrojo Orlando Gill celebró su cumple por adelantado, pero el regalo fue para su padre

El arquero albirrojo Orlando Daniel Gill cumplirá 26 años el próximo 11 de junio, un día antes del debut de Paraguay ante Estados Unidos en el Mundial 2026. Por eso, ayer ya aprovechó su día libre con la Albirroja para celebrar por adelantado su cumpleaños a pura familia.

El festejo de la previa del cumple del futbolista Orlando Gill fue en “Modo Albirroja”. La torta y toda al deco giró en torno a los colores de la Selección Paraguaya de Fútbol.

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La celebración familiar fue muy emotiva y más aún porque en un momento de la reunión, Orlando Gill sacó de su bolsillo la llave de un auto y se la entregó a su papá, quien se emocionó muchísimo al recibir con anticipación su regalo del Día del Padre.

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“Qué lindo lo que vivimos hoy con las personas que queremos. Gracias a cada uno por estar ( cumple adelantado de mi amor) y un emotivo gesto de él hacia su papá, una persona trabajadora, humilde, de gran corazón”, escribió Melissa Ávalos, esposa de Orlando Gill, en su cuenta de Instagram, donde compartió un video y postales del encuentro familiar.