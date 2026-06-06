¿A quién dedicó su gol Miguel Almirón?

El segundo gol de la Albirroja anoche llegó a los 41 minutos del primer tiempo y el encargado de convertir el tanto fue Miguel Almirón.

El futbolista de 32 años, que milita en el Atlanta United de Estados Unidos, celebró emocionado su golazo con sus compañeros, besó su camiseta paraguaya y también se arrodilló a besar el césped del Estadio Defensores del Chaco.

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¿Pero quién era el destinatario del gol de Miguel Almirón? Su esposa, Alexia Notto, reveló en sus historias de Instagram que el tanto fue dedicado a su hijo Francesco, el pequeñín que hoy celebra sus cinco años de vida.

Alexia Notto compartió una captura de un mensaje de Miguel Almirón donde se puede leer: “Sí mi amor, mañana el cumple de mi gordito, hoy hago un gol y le dedico”. Y papá Miggy cumplió, desatando la alegría y felicidad de Francesco.

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Francesco Almirón Notto nació el 6 de junio de 2021 en un sanatorio capitalino y hoy celebra su quinto cumpleaños con el mejor regalo que pudo recibir, el gol de su papi Miguel Almirón con la camiseta de la Albirroja antes de partir rumbo al Mundial 2026.