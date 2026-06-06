Gente
06 de junio de 2026 a la - 11:07

¿A quién dedicó su gol Miguel Almirón?

Miguel Almirón celebrando su gol en el partido amistoso entre Paraguay y Nicaragua. (EFE/ Juan Pablo Pino)
Miguel Almirón celebrando su gol en el partido amistoso entre Paraguay y Nicaragua. (EFE/ Juan Pablo Pino) Juan Pablo Pino

El futbolista Miguel Almirón anoche marcó el segundo gol de la Albirroja frente a Nicaragua. El número 10 de la Selección Paraguaya de Fútbol dedicó el tanto a una personita muy especial...

Por ABC Color

El segundo gol de la Albirroja anoche llegó a los 41 minutos del primer tiempo y el encargado de convertir el tanto fue Miguel Almirón.

El futbolista de 32 años, que milita en el Atlanta United de Estados Unidos, celebró emocionado su golazo con sus compañeros, besó su camiseta paraguaya y también se arrodilló a besar el césped del Estadio Defensores del Chaco.

Hombre sonriente en camiseta clara y niño con camiseta de fútbol de Paraguay, ambos celebrando con pelotas inflables y globos rojos y azules.
Miguel Almirón dedicó su gol al cumpleañero Francesco. (Instagram/Alexia Notto)

Lea más: ¡Pura ternura! El hijo de Miguel Almirón besando la imagen de su papi en el álbum del Mundial

¿Pero quién era el destinatario del gol de Miguel Almirón? Su esposa, Alexia Notto, reveló en sus historias de Instagram que el tanto fue dedicado a su hijo Francesco, el pequeñín que hoy celebra sus cinco años de vida.

Niño enérgico con camiseta blanca y roja de la selección paraguaya, gritando con brazos levantados en un ambiente festivo.
Francesco Almirón festejó así el gol de su papi Miguel Almirón. (Instagram/Alexia Notto)

Alexia Notto compartió una captura de un mensaje de Miguel Almirón donde se puede leer: “Sí mi amor, mañana el cumple de mi gordito, hoy hago un gol y le dedico”. Y papá Miggy cumplió, desatando la alegría y felicidad de Francesco.

Lea más: Miguel Almirón celebró por adelantado el cumple de Francesco ya en “Modo Albirroja”

Mujer de pelo largo y oscuro abraza a un niño de cabello corto, ambos sonrientes con camisetas blancas y rojas de Paraguay.
Alexia Notto y Francesco Almirón con sus camisetas de la selección paraguaya apoyando desde Atlanta a Miguel Almirón. (Instagram/Alexia Notto)

Francesco Almirón Notto nació el 6 de junio de 2021 en un sanatorio capitalino y hoy celebra su quinto cumpleaños con el mejor regalo que pudo recibir, el gol de su papi Miguel Almirón con la camiseta de la Albirroja antes de partir rumbo al Mundial 2026.

esponsors especiales de Mundial x ABC