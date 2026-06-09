Sienna Vittoria, la hija de Benjamín Hockin, ya cumplió cinco años

El 8 de junio de 2021 llegó al mundo Sienna Vittoria en una sanatorio capitalino para llenar de aún más amor la vida de sus papis Benjamín Hockin Brusquetti y Giulietta Mora Sellitti.

Aquella bebecita ya es toda una niña y ayer celebró su quinto cumpleaños rodeada del amor de todos sus seres queridos. Los papás de Siennita prepararon una divertida reunión infantil para agasajarla y toda la deco giró en torno a las princesas de Disney.

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Mamá Giulietta Mora y papá Benjamín Hockin compartieron en las redes algunas postales de la celebración que tuvo como protagonista a la princesita Sienna Vittoria.

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Benjamín Hockin y Giulietta Mora se juraron amor eterno el 6 de enero de 2018 ante el altar de la iglesia Sagrados Corazones de Jesús y María. Así que, ya llevan ocho años de casados y la tierna Siennita es fruto del gran amor que se profesan.