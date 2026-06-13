MrBeast se convierte en el primer creador en alcanzar los 500 millones de suscriptores en YouTube

El creador de contenido estadounidense Jimmy Donaldson, popularmente conocido como MrBeast, hizo historia en la industria del entretenimiento digital al convertirse en el primer creador individual en alcanzar los 500 millones de suscriptores en YouTube. El logro fue consolidado y celebrado a través de una transmisión en vivo que captó la atención de millones de internautas.

Con este nuevo récord, MrBeast consolida una hegemonía que comenzó a construirse con fuerza en noviembre de 2022, cuando se posicionó como el creador individual con más seguidores, y que se revalidó en junio de 2024, momento en el que su canal se transformó en la cuenta general con mayor audiencia de toda la plataforma de Google.

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Hitos de producción y contenido masivo

El crecimiento de Donaldson está estrechamente vinculado a producciones de altísimo presupuesto y ambición técnica. Entre sus videos más emblemáticos destaca la recreación en la vida real de la serie “El juego del calamar” (“Squid Game”), un material audiovisual que roza actualmente los 1.000 millones de reproducciones y que redefinió las posibilidades creativas dentro de la plataforma.

Asimismo, el canal se caracterizó en los últimos años por organizar eventos de escala global que reúnen a figuras de la comunidad digital, como las competencias “50 YouTubers Fight for $1,000,000” y su reciente secuela en streaming “50 Streamers Fight for $1,000,000”, emitida en abril de 2026.

Filantropía a escala global

Más allá del entretenimiento basado en desafíos económicos, el modelo de contenido de MrBeast integra campañas filantrópicas de recaudación masiva. A lo largo de su trayectoria, impulsó iniciativas globales orientadas a la preservación ambiental:

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#TeamTrees: Campaña con la que recaudó más de 25 millones de dólares para la plantación de árboles.

#TeamSeas: Iniciativa que superó los 30 millones de dólares destinados a la limpieza de residuos en playas, ríos y océanos.

#TeamWater: Su proyecto más reciente, desarrollado junto al divulgador Mark Rober, logró congregar a creadores de 115 países y recaudar 40 millones de dólares en favor de la organización WaterAid.

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Desde los canales oficiales de YouTube felicitaron públicamente al creador por alcanzar la cifra de “medio billón” (en la nomenclatura anglosajona) de suscriptores, un récord que redefine los límites del alcance e impacto de la producción de contenidos independientes en la era digital.