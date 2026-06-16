¿Qué hacen las parejas de los futbolistas de la Albirroja mientras esperan el partido ante Turquía?

Mientras aguardan el momento de alentar a la Albirroja desde las gradas del Levi’s Stadium en Santa Clara, California; las esposas, novias y prometidas de los jugadores de la Selección Paraguaya de Fútbol se entretienen paseando y conociendo icónicos lugares.

Melissa Cardona, esposa de Julio Enciso, recorrió Los Ángeles y estuvo por el Paseo de la Fama de Hollywood posando feliz con las estrellas de Michael Jackson y Britney Spears. Además, en Beverly Hills, visitó la casa de Toretto.

Alexia Notto, esposa de Miguel Almirón, estuvo por Disney con su pequeño Francesco. “Hoy toca uno de esos días que emocionan tanto a los chicos como a los grandes. Porque nunca se es demasiado grande para creer en la magia”, expresó la señora del 10 de la Albirroja.

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Jazmín Torres, esposa de Gustavo Gómez, también está recorriendo emblemáticos sitios con sus hijos Pía Constanza y Lucca Emmanuel. Beverly Hills, Warner Bros. Studio Tour, el Paseo de la Fama de Hollywood y las playas de Malibú ya formaron parte del tour de la familia del capitán albirrojo.

Cinthia Zayas, novia de Ramón Sosa, visitó el Paseo de la Fama y posó en el Hollywood Boulevard. Además, recorrió el muelle de Malibú y paseó por Santa Mónica.

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Geraldine Villagra, novia de Diego Gómez, estuvo tomando sol en Laguna Beach y tampoco se perdió el recorrido por Beverly Hills, Venice Beach y Disneyland, siempre muy bien acompañada de su suegra Fermina Gómez.

Jessica Marecos, novia de Matías Galarza, disfruta de estos días previos al partido de Paraguay ante Turquía paseando por Beverly Hills con su madre, su hermanita y su suegra Romina Fonda. La pareja de Mati también estuvo por Rodeo Drive recorriendo sus exclusivas tiendas.

Juliana Vaccaro, prometida de Mauricio Magalhaes Prado, también eligió pasear por Santa Mónica, donde posó con la legendaria rueda de la fortuna de fondo. Y, por supuesto, hizo compras en Rodeo Drive.