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16 de junio de 2026 a la - 16:51

¿Qué hacen las parejas de los futbolistas de la Albirroja mientras esperan el partido ante Turquía?

Mujer sonriendo con blusa blanca con lunares, bolso rojo, en la calle con letrero de Hollywood detrás.
Melissa Cardona, esposa de Julio Enciso, paseando por una calle de Los Ángeles con el icónico letrero de Hollywood de fondo.Instagram/Melissa Cardona

Las novias y esposas de los futbolistas de la Albirroja viven los días previos al encuentro ante Turquía paseando por emblemáticos lugares de California. Pasá y enterate más detalles...

Por ABC Color

Mientras aguardan el momento de alentar a la Albirroja desde las gradas del Levi’s Stadium en Santa Clara, California; las esposas, novias y prometidas de los jugadores de la Selección Paraguaya de Fútbol se entretienen paseando y conociendo icónicos lugares.

Melissa Cardona, esposa de Julio Enciso, recorrió Los Ángeles y estuvo por el Paseo de la Fama de Hollywood posando feliz con las estrellas de Michael Jackson y Britney Spears. Además, en Beverly Hills, visitó la casa de Toretto.

Mujer con gafas de sol y vestido marrón sostiene a un niño feliz, frente a una rueda de la fortuna en un parque de diversiones.
La esposa de Miguel Almirón, Alexia Notto, y su hijo Francesco en Disney California Adventure Park. (Instagram/Alexia Notto)

Alexia Notto, esposa de Miguel Almirón, estuvo por Disney con su pequeño Francesco. “Hoy toca uno de esos días que emocionan tanto a los chicos como a los grandes. Porque nunca se es demasiado grande para creer en la magia”, expresó la señora del 10 de la Albirroja.

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Mujer con cabello rizado y blusa blanca sonríe, junto a niña de camiseta rosa y pantalones cortos, ambos en un parque soleado.
La esposa y la hija del capitán Gustavo Gómez, Jazmín Torres y Pía, sonrientes en Beverly Hills. (Instagram/Jazmín Torres)

Jazmín Torres, esposa de Gustavo Gómez, también está recorriendo emblemáticos sitios con sus hijos Pía Constanza y Lucca Emmanuel. Beverly Hills, Warner Bros. Studio Tour, el Paseo de la Fama de Hollywood y las playas de Malibú ya formaron parte del tour de la familia del capitán albirrojo.

Mujer con blusa blanca de rayas y falda negra, de pie en el Paseo de la Fama, rodeada de turistas y palmeras.
Cinthia Zayas posando feliz en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Instagram/Cinthia Zayas)

Cinthia Zayas, novia de Ramón Sosa, visitó el Paseo de la Fama y posó en el Hollywood Boulevard. Además, recorrió el muelle de Malibú y paseó por Santa Mónica.

Mujer en conjunto blanco y sombrero claro sonríe frente al mar, rodeada de palmeras.
Geraldine Villagra disfrutando del sol en Laguna Beach. (Instagram/Geraldine Villagra)

Lea más: Te mostramos las fotos de Matías Galarza y su novia paseando por Nueva York

Geraldine Villagra, novia de Diego Gómez, estuvo tomando sol en Laguna Beach y tampoco se perdió el recorrido por Beverly Hills, Venice Beach y Disneyland, siempre muy bien acompañada de su suegra Fermina Gómez.

Mujer sonriente en vestido negro y blanco, con bolso negro, posando en calle con palmeras y tiendas de lujo alrededor.
Jessica Marecos en la exclusiva avenida comercial de lujo Rodeo Drive. (Instagram/Jessica Marecos)

Jessica Marecos, novia de Matías Galarza, disfruta de estos días previos al partido de Paraguay ante Turquía paseando por Beverly Hills con su madre, su hermanita y su suegra Romina Fonda. La pareja de Mati también estuvo por Rodeo Drive recorriendo sus exclusivas tiendas.

Mujer de cabello lacio y vestido blanco sonríe en un muelle, con una rueda de la fortuna de colores detrás.
Juliana Vaccaro en el muelle de Santa Mónica con una rueda de la fortuna colorida de fondo. (Instagram/Juliana Vaccaro)

Juliana Vaccaro, prometida de Mauricio Magalhaes Prado, también eligió pasear por Santa Mónica, donde posó con la legendaria rueda de la fortuna de fondo. Y, por supuesto, hizo compras en Rodeo Drive.

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