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18 de junio de 2026 a la - 14:08

La esposa e hijos de Gustavo Gómez, capitán de la Albirroja, visitaron Disney en la previa del partido de Paraguay ante Turquía

Dos niños con camisetas coloridas y una mujer en atuendo deportivo, sonríen mientras posan frente a un castillo en un día soleado.
Jazmín Torres con sus hijos Pía y Lucca en Disneyland.Instagram/Jazmín Torres

Jazmín Torres y sus peques Pía (9) y Lucca (5) vivieron un día mágico en el parque de diversiones Disneyland California Adventure. La esposa e hijos del capitán albirrojo Gustavo Gómez disfrutaron momentos inolvidables antes de partir rumbo a Santa Clara para el partido de Paraguay ante Turquía.

Por ABC Color

Mientras aguardan alentar a papá Gustavo Gómez desde las gradas del Levi’s Stadium en Santa Clara, California, los pequeños Pía Constanza y Lucca Emmanuel acompañados de mamá Jazmín Torres recorrieron felices Disneyland.

Mujer adulta con parte superior blanca y pantalones cortos rojos, y niña en camiseta roja y falda azul, sonríen en un parque de diversiones.
Pí Constanza Gómez y Jazmín Torres posando felices frente a la rueda de la fortuna en el parque de diversiones. (Instagram/Jazmín Torres)

Antes del partido de Paraguay ante Turquía la familia del capitán de la Albirroja aprovechó para vivir toda la magia que ofrece el emblemático parque de diversiones. Y fue Jazmín Torres la encargada de compartir las bellas postales en su cuenta de Instagram.

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Jazmincita Torres y sus hijos recorrieron el Castillo de la Bella Durmiente, visitaron los restaurantes temáticos y, por supuesto, compraron recuerdos de Disneyland en las tiendas exclusivas.

Dos niñas con orejas de Mickey y un niño sosteniendo un recipiente decorado, sonrientes en un ambiente festivo.
Mamá Jazmín Torres con los peques Pía y Lucca paseando por Disneyland en California. (Instagram/Jazmín Torres)

Además, Jazmín, Pía y Lucca conocieron a los icónicos personajes de Disney, como Minnie y Mickey, y recorrieron las áreas dedicadas a los personajes de Pixar, Marvel y los Star Wars.

Mujer con chaqueta roja y niños sonrientes en montaña rusa, rodeados de estructuras metálicas del parque.
Jazmín Torres junto a Pía y Lucca disfrutando de una montaña rusa en Disney California. (Instagram/Jazmín Torres)

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Niña con camiseta roja y falda negra sonríe junto a niño de sudadera blanca y pantalones cortos oscuros, frente al Halcón Milenario.
Pía y Lucca Gómez posando juntitos cerca de una réplica del Halcón Milenario en Disney. (Instagram/Jazmín Torres)

La familia de Gustavo Gómez tampoco se perdió la oportunidad de sentir la adrenalina de la clásica montaña rusa y otros juegos en el emblemático parque que celebra sus 70 años.

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