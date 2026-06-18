La esposa e hijos de Gustavo Gómez, capitán de la Albirroja, visitaron Disney en la previa del partido de Paraguay ante Turquía

Mientras aguardan alentar a papá Gustavo Gómez desde las gradas del Levi’s Stadium en Santa Clara, California, los pequeños Pía Constanza y Lucca Emmanuel acompañados de mamá Jazmín Torres recorrieron felices Disneyland.
Antes del partido de Paraguay ante Turquía la familia del capitán de la Albirroja aprovechó para vivir toda la magia que ofrece el emblemático parque de diversiones. Y fue Jazmín Torres la encargada de compartir las bellas postales en su cuenta de Instagram.
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Jazmincita Torres y sus hijos recorrieron el Castillo de la Bella Durmiente, visitaron los restaurantes temáticos y, por supuesto, compraron recuerdos de Disneyland en las tiendas exclusivas.
Además, Jazmín, Pía y Lucca conocieron a los icónicos personajes de Disney, como Minnie y Mickey, y recorrieron las áreas dedicadas a los personajes de Pixar, Marvel y los Star Wars.
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La familia de Gustavo Gómez tampoco se perdió la oportunidad de sentir la adrenalina de la clásica montaña rusa y otros juegos en el emblemático parque que celebra sus 70 años.