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19 de junio de 2026 a la - 13:16

Te presentamos a Michelle Peters, la esposa de Tim Payne

¡Hermosa parejita! Michelle Peters y Tim Payne.
¡Hermosa parejita! Michelle Peters y Tim Payne.Instagram/Michelle Peters

Michelle Peters es la esposa del futbolista neozelandés Tim Pyane, quien pronto llegará a tierra guaraní para vestir la camiseta del Club Olimpia. ¡Pasá a conocerla!

Por ABC Color

Tim Payne (32), el jugador viral de Nueva Zelanda, al culminar el Mundial 2026 vendrá a nuestro país para incorporarse a las filas del Club Olimpia. Y, obviamente, no llegará solito y solo, lo acompañará su bella esposa Michelle Peters, a quien hoy te presentamos en ABC Digital.

Tim Payne y su esposa Michelle Peters pronto llegarán a tierra guaraní.
Tim Payne y su esposa Michelle Peters pronto llegarán a tierra guaraní. (Instagram/Michelle Peters)

Michelle Peters (32), esposa de Timothy John Payne, se dedica a la fotografía y a las producciones audiovisuales para bodas.

Michelle y Tym unieron sus vidas en matrimonio en el 2024 y juntos son padres de un niño de aproximadamente un año de vida.

Lea más: Olimpia trae a Tim Payne “del otro lado del mundo”

Michelle Peters, esposa del futbolista Tim Payne. (Instagram/Michelle Peters)
Michelle Peters, esposa del futbolista Tim Payne. (Instagram/Michelle Peters)

La pareja del futbolista más viral del Mundial 2026 tiene raíces latinoamericanas, pues aunque Michelle Peters nació en Nueva Zelanda, su madre es oriunda de Costa Rica.

Tim Payne, nuevo jugador del Club Olimpia, y su esposa Michelle Peters. (Instagram/Michelle Peters)
Tim Payne, nuevo jugador del Club Olimpia, y su esposa Michelle Peters. (Instagram/Michelle Peters)

Lea más: ¿Quién es Tim Payne? El futbolista viral antes del Mundial 2026

Mamá Michelle Peters paseando con Baby Payne. (Instagram/Michelle Peters)
Mamá Michelle Peters paseando con Baby Payne. (Instagram/Michelle Peters)

El defensor de Nueva Zelanda Tim Payne y Michelle Peters se muestran muy enamorados en las redes sociales. Y, tras el Mundial, prepararán sus maletas y las de Baby Payne para subir a un avión y desembarcar en nuestro país, pues el jugador de fama mundial militará en el Club Olimpia.

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