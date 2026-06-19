Te presentamos a Michelle Peters, la esposa de Tim Payne

Tim Payne (32), el jugador viral de Nueva Zelanda, al culminar el Mundial 2026 vendrá a nuestro país para incorporarse a las filas del Club Olimpia. Y, obviamente, no llegará solito y solo, lo acompañará su bella esposa Michelle Peters, a quien hoy te presentamos en ABC Digital.
Michelle Peters (32), esposa de Timothy John Payne, se dedica a la fotografía y a las producciones audiovisuales para bodas.
Michelle y Tym unieron sus vidas en matrimonio en el 2024 y juntos son padres de un niño de aproximadamente un año de vida.
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La pareja del futbolista más viral del Mundial 2026 tiene raíces latinoamericanas, pues aunque Michelle Peters nació en Nueva Zelanda, su madre es oriunda de Costa Rica.
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El defensor de Nueva Zelanda Tim Payne y Michelle Peters se muestran muy enamorados en las redes sociales. Y, tras el Mundial, prepararán sus maletas y las de Baby Payne para subir a un avión y desembarcar en nuestro país, pues el jugador de fama mundial militará en el Club Olimpia.