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17 de junio de 2026 a la - 09:28

Pampita se robó todos los flashes en el debut de Argentina en el Mundial

¡Diosa argentina! Carolina Pampita Ardohain en el Kansas City Stadium.
¡Diosa argentina! Carolina Pampita Ardohain en el Kansas City Stadium.Instagram/Pampita

La modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain (48) fue la hincha que se robó todos los flashes en el debut de Argentina en el Mundial 2026. Con su impactante look y su escultural figura fue blanco de todas las cámaras.

Por ABC Color

Pampita alentó a la Albiceleste con un llamativo e impactante look y se llevó todas las miradas de los presentes en el partido entre Argentina y Argelia en el Kansas City Stadium.

Pampita Ardohain con su impactante look y la camiseta número 10 en las manos. (Instagram/Pampita)
Pampita Ardohain con su impactante look y la camiseta número 10 en las manos. (Instagram/Pampita)

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Desde el césped, donde se encontraba cubriendo el Mundial 2026 para un medio, Pampita saludó con la camiseta de Messi en manos a la hinchada de Argentina desatando así la euforia de los seguidores de la Scaloneta.

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Pampita Ardohain saludando con un beso a los hinchas de Argentina. (Instagram/Pampita)
Pampita Ardohain saludando con un beso a los hinchas de Argentina. (Instagram/Pampita)

Con un corset en celeste y blanco que tenía estampado el número 10, un short de jean negro y botines a tono, Carolina Pampita Ardohain deslumbró en el encuentro donde Argentina ganó a Argelia con tres goles de Lionel Messi.

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