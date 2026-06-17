Pampita se robó todos los flashes en el debut de Argentina en el Mundial

Pampita alentó a la Albiceleste con un llamativo e impactante look y se llevó todas las miradas de los presentes en el partido entre Argentina y Argelia en el Kansas City Stadium.

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Desde el césped, donde se encontraba cubriendo el Mundial 2026 para un medio, Pampita saludó con la camiseta de Messi en manos a la hinchada de Argentina desatando así la euforia de los seguidores de la Scaloneta.

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Con un corset en celeste y blanco que tenía estampado el número 10, un short de jean negro y botines a tono, Carolina Pampita Ardohain deslumbró en el encuentro donde Argentina ganó a Argelia con tres goles de Lionel Messi.