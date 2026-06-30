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30 de junio de 2026 a la - 14:31

El emotivo mensaje de la esposa de Orlando Gill: “Gracias por dejar la vida por todo un país”

Mujer con gafas y camiseta negra, niño en su regazo con camiseta de rayas y hombre con chaqueta blanca sonríen en un estadio.
Melissa Ávalos y Orlando Gill junto a su hijo Lautaro en el Boston Stadium tras la victoria de Paraguay ante Alemania en la Copa Mundial de la FIFA.Instagram/Melissa Ávalos

Melissa Ávalos, la esposa del arquero Orlando Gill, utilizó sus redes sociales para dedicar unas emotivas líneas a su marido. “Gracias por dejar la vida por todo un país, gracias por la garra y el empeño”, destacó la pareja de la figura de la figura del partido de Paraguay ante Alemania.

Por ABC Color

El futbolista Orlando Gill fue el destinatario de unas çonmovedoras líneas que escribó Melissa Ávalos en las redes sociales. Pasá y leé qué expresó la esposa del arquero de la Albirroja.

Orlando Gill celebrando la victoria de Paraguay ante Alemania en el Boston Stadium. (Michael Reaves/Getty Images/AFP)
Orlando Gill celebrando la victoria de Paraguay ante Alemania en el Boston Stadium. (Michael Reaves/Getty Images/AFP)

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“Es una verdadera locura todo lo que estamos viviendo. Aún no logro asimilar. ¡Después de tantas críticas y mensajes malos que recibimos tanto él como yo, hoy estamos viviendo esta felicidad! Los tres, Orlando, Lauti y yo. Así siempre nos van a encontrar, juntos, unidos, con mucho amor...“, comenzó expresando Melissa Ávalos en su cuenta de Instagram.

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Miguel Almirón sonríe en el centro, junto a una mujer con gafas y chaqueta negra, y un niño con ropa oscura, en un estadio.
Orlando Gill junto a su esposa Melissa Ávalos y su pequeño hijo Lautaro Daniel. (Instagram/Orlando Gill)

“Felicidades amor de mi vida. ¡Gracias por dejar la vida por todo un país, gracias por la garra y el empeño, y, sobre todo, muchas gracias porque no dejás que las malas personas y la críticas malas te hagan mal!“, siguió expresando la esposa de Orlando Gill al tiempo de destacar: ”Gracias por no dejar caer la toalla. Te amo y te bendigo, como esposa estoy más que orgullosa y feliz".

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