El emotivo mensaje de la esposa de Orlando Gill: “Gracias por dejar la vida por todo un país”

El futbolista Orlando Gill fue el destinatario de unas çonmovedoras líneas que escribó Melissa Ávalos en las redes sociales. Pasá y leé qué expresó la esposa del arquero de la Albirroja.

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“Es una verdadera locura todo lo que estamos viviendo. Aún no logro asimilar. ¡Después de tantas críticas y mensajes malos que recibimos tanto él como yo, hoy estamos viviendo esta felicidad! Los tres, Orlando, Lauti y yo. Así siempre nos van a encontrar, juntos, unidos, con mucho amor...“, comenzó expresando Melissa Ávalos en su cuenta de Instagram.

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“Felicidades amor de mi vida. ¡Gracias por dejar la vida por todo un país, gracias por la garra y el empeño, y, sobre todo, muchas gracias porque no dejás que las malas personas y la críticas malas te hagan mal!“, siguió expresando la esposa de Orlando Gill al tiempo de destacar: ”Gracias por no dejar caer la toalla. Te amo y te bendigo, como esposa estoy más que orgullosa y feliz".