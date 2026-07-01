La primera dama está de cumple y Santiago Peña la saludó con una romántica postal

“Vos, siempre. Feliz cumpleaños al amor de mi vida, Leti Ocampos. Te amo”, escribió el enamorado esposo Santiago Peña para felicitar a la primera dama Leticia Ocampos en este día tan especial de su cumpleaños.

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El mensaje del presidente de la Nación está acompañado de una romántica postal, donde se ve a Santiago Peña de esmoquin y besando la mano de su esposa Leticia Ocampos, también vestida de gala.

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La primera dama Leticia Ocampos celebra esta nueva vuelta al sol recibiendo junto al presidente Santiago Peña la visita oficial del presidente chileno, José Antonio Kast, y de la primera dama de Chile, María Pía Adriasola.