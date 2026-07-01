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01 de julio de 2026 a la - 11:20

La primera dama está de cumple y Santiago Peña la saludó con una romántica postal

Leticia Ocampos con vestido rojo sonríe mientras Santiago Peña, en traje negro, le besa la mano en un ambiente formal.
Con esta romántica postal, Santiago Peña felicitó a Leticia Ocampos en las redes sociales.Instagram/Santiago Peña

El presidente de la República, Santiago Peña, se mostró muy romántico en las redes, donde compartió una linda postal y un tierno mensaje para saludar a su esposa Leticia Ocampos el día de su cumpleaños.

Por ABC Color

“Vos, siempre. Feliz cumpleaños al amor de mi vida, Leti Ocampos. Te amo”, escribió el enamorado esposo Santiago Peña para felicitar a la primera dama Leticia Ocampos en este día tan especial de su cumpleaños.

Con esta postal Santiago Peña saludó a Leticia Ocampos por el Día de los Enamorados.
¡Siempre enamorados! Santiago Peña y Leticia Ocampos. (Instagram/Santiago Peña)

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El mensaje del presidente de la Nación está acompañado de una romántica postal, donde se ve a Santiago Peña de esmoquin y besando la mano de su esposa Leticia Ocampos, también vestida de gala.

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, posan junto a sus respectivas esposas, María Pía Adriasola y Leticia Ocampos, durante la visita oficial de Kast a Asunción hoy 1 de julio de 2026. (DANIEL DUARTE / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, posan junto a sus respectivas esposas, María Pía Adriasola y Leticia Ocampos, durante la visita oficial de Kast a Asunción hoy 1 de julio de 2026. (DANIEL DUARTE / AFP)

La primera dama Leticia Ocampos celebra esta nueva vuelta al sol recibiendo junto al presidente Santiago Peña la visita oficial del presidente chileno, José Antonio Kast, y de la primera dama de Chile, María Pía Adriasola.