Marilina lanzó un tema con Lauta y está feliz por la repercusión que tiene “Un Beso”

La villarriqueña Marilina Bogado junto al músico argentino Lauta presentaron el tema “Un Beso”, el pasado jueves 2 de julio en horas de la noche y en menos de 24 horas la nueva canción ya cosechaba 100.000 reproducciones en YouTube.

“Ya salió ‘Un Beso’, disponible en todas las plataformas digitales. Junto a Lauta. Ya pueden dedicar”, expresó Marilina Bogado a minutos del lanzamiento el día jueves.

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Y, ayer viernes, La Reina de la Cumbia escribió emocionada en sus historias de Instagram: “No es un tema más, no puedo normalizar algo que costó. Vale la pena cada kilómetro recorrido, ganarse el cariño y respeto de los artistas argentinos, lograr que me den un espacio es algo muy grande. Vamos para adelante. Vean mi siguiente historia”. En el posteo se podía leer que Marilina destacaba: “Qué locura, salimos en Billboard Argentina”.

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En otra publicación en la misma red social, Marilina Bogado compartió una imagen suya con Lauta anunciando que “Un Beso” llegó a las 100.000 reproduccciones en YouTube. “100.000 veces gracias, qué locura esto, sigan viendo y reproduciendo”, señaló feliz la artista compatriota.