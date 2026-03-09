Marilina tras cantar con Tini: “Un honor enorme poder vivir este momento”

Marilina Bogado no para de emocionarse tras el momentazo único que vivió junto a Tini Stoessel y compartió en sus redes toda la felicidad y gratitud que inundan su corazón tras cantar con su ídola.

“Gracias Tini Stoessel por hacerme vivir una de las noches más impactantes e importantes de mi vida en mi país. Anoche no fue una noche más… fue uno de esos momentos que te marcan para siempre", comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram Marilina Bogado tras cantar con Martina.

“Subir al escenario y compartir música con alguien a quien admiro tanto, fue algo que voy a guardar en el corazón toda mi vida. Tu talento, tu humildad, tus palabras hacia mi persona, la forma en que conectás con la gente, hacen que todo sea aún más especial...”, destacó La Reina de la Cumbia en sus redes sociales.

Marilina: “Rohayhu Martina”

La artista villarriqueña Marilina Bogado se mostró muy agradecida con Tini. “Paraguay te quiere muchísimo, y para mí fue un honor enorme poder vivir este momento a tu lado. Gracias por regalarle a mi país una noche tan mágica, y por esta invitación a cantar una de las canciones más especiales de tu concierto".

“Y gracias por hacer que la música vuelva a recordarme por qué amo tanto lo que hago. Rohayhu Martina”, se puede leer al final del texto publicado por Marilina Bogado.