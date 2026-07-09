¡Ya nació el cuarto hijo de Nicole Sautu y Víctor Gavilán!

El aguardado cuarto hijo de Nicole Sautu y Víctor Gavilán ya nació. ¡Sí! El niño llamado Valiente ya está en brazos de sus orgullosos padres para la felicidad de toda la familia.

“Llegó nuestro pahague. Valiente Nicolás, bienvenido a la familia Gavilán”, anunció la feliz mamá Nicole Sautu en su cuenta de Instagram en una publicación conjunta con el baboso papá Victor Gavilán.

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“¡Una familia poco común, pero estoy segura que sos la pieza del rompecabezas que faltaba! Te amamos", se puede leer en el posteo de los papis que está acompañado de una serie de postales del nacimiento de Valiente.

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El tierno Valiente Nicolás convierte así en hermanos mayores a Victoria Fernanda, Valentino y Valery, quienes aguardaban ansiosos la llegada del nuevo integrante de la familia Gavilán-Sautu.