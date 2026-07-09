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09 de julio de 2026 a la - 14:13

¡Ya nació el cuarto hijo de Nicole Sautu y Víctor Gavilán!

Mujer feliz sonríe con su bebé en brazos, mientras un hombre en camisa azul la acompaña en un ambiente hospitalario.
¡Una postal llena de amor! Nicole Sautu y Víctor Gavilán ya tienen a Valiente en sus brazos.Instagram/Nicole Sautu

La influencer Nicole Sautu y el conductor Víctor Gavilán ya tienen a Valiente en sus brazos. El cuarto hijo de la mediática pareja llegó al mundo para sumarse a las travesuras de sus hermanos Victoria, Valentino y Valery.

Por ABC Color

El aguardado cuarto hijo de Nicole Sautu y Víctor Gavilán ya nació. ¡Sí! El niño llamado Valiente ya está en brazos de sus orgullosos padres para la felicidad de toda la familia.

“Llegó nuestro pahague. Valiente Nicolás, bienvenido a la familia Gavilán”, anunció la feliz mamá Nicole Sautu en su cuenta de Instagram en una publicación conjunta con el baboso papá Victor Gavilán.

Mujer sonriente en primer plano sostiene a un bebé, mientras el hombre a su lado también sonríe en un entorno hospitalario.
Nicole Sautu y Víctor Gavilán sonríen felices mientras sostienen a su recién nacido Valiente. (Instagram/Nicole Sautu)

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“¡Una familia poco común, pero estoy segura que sos la pieza del rompecabezas que faltaba! Te amamos", se puede leer en el posteo de los papis que está acompañado de una serie de postales del nacimiento de Valiente.

Hombre sonriente con camisa clara a la izquierda, y mujer en cama de hospital abrazando a su bebé envuelto en manta.
¡Papás felices! Víctor Gavilán y Nicole Sautu con el tierno Valiente Nicolás. (Instagram/Nicole Sautu)

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¡Hermosa familia! Nicole Sautu y Víctor Gavilán con sus hijos Victoria, Valentino y Valery. (Instagram/Nicole Sautu)
¡Hermosa familia! Nicole Sautu y Víctor Gavilán con sus hijos Victoria, Valentino y Valery. Ahora, se suma Valiente Nicolás al clan Gavilán-Sautu. (Instagram/Nicole Sautu)

El tierno Valiente Nicolás convierte así en hermanos mayores a Victoria Fernanda, Valentino y Valery, quienes aguardaban ansiosos la llegada del nuevo integrante de la familia Gavilán-Sautu.