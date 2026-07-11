Robert Piris Da Motta cumplió 10 años de casado y se mostró muy romántico

Robert Piris Da Motta y Jessica Villalba dieron el “sí, quiero” el 9 de julio de 2016. Ya pasó una década de la emotiva ceremonia durante la cual se juraron amor eterno y los esposos se muestran cada día más enamorados.

Al celebrar sus Bodas de Aluminio, el futbolista Robert Piris Da Motta se mostró muy romántico y además de enviar un gran ramo de rosas rojas a su esposa Jessica Villalba, le dedicó un emotivo mensaje en las redes.

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“Mi vida, no existe un lugar donde prefiera estar que a tu lado. Estos 10 años de casados, me enseñaron que la mejor decisión de mi vida fue elegirte. Gracias por cada sonrisa, por cada abrazo, por nuestra familia. Por estar siempre juntos en las buenas y en las malas", expresó Robert Piris Da Motta en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar: “Si volviera a empezar, te elegiría una y mil veces más. ¡Felices 10 años mi vida! Te amo para siempre“.

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Su esposa Jessica Villalba no se quedó atrás y también escribió un conmovedoras líneas dedicadas a Robert Piris Da Motta: “Hace 10 años prometimos caminar juntos para siempre. Desde entonces, la vida nos regaló momentos inolvidables, desafíos que nos hicieron más fuertes y el regalo más grande: nuestra familia”.

“Hoy, solo puedo agradecer por todo lo vivido y por seguir eligiéndonos cada día. Feliz 10 años de casados mi amor. Que lo mejor de nuestra historia siga estando por delante. Te amo”, se puede leer al final del mensaje de Jessica Villalba dirigido a Robert Piris Da Motta.