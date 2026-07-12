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12 de julio de 2026 a la - 11:24

¡Tonny Sanabria y sus niñas vivieron días mágicos en Disney!

Antonio Sanabria, con tatuajes, posa en el centro rodeado de tres niñas sonrientes en un ambiente temático de Disney.
Antonio Sanabria con sus niñas Mía y Arianna junto al famoso ratón Mickey.Instagram/Tonny Sanabria

El futbolista Antonio Sanabria, tras culminar su participación con la Albirroja en el Mundial 2026, aprovechó para pasar unos días mágicos en Disney con sus princesitas Arianna y Mía. Te mostramos las más tiernas imágenes de Tonny y sus hijas.

Por ABC Color

Antonio Sanabria y sus pequeñas Arianna (6) y Mía (4), luego de que papá Tonny culminara su participación con la Albirroja en el Mundial, aprovecharon para vivir unos días a pura magia y diversión en Orlando, Florida.

Antonio Sanabria sonríe en el centro del ascensor, mientras una mujer sostiene un peluche azul y dos niñas muestran entradas.
Antonio Sanabria con sus hijas y su hermana, felices a su llegada a Walt Disney World. (Instagram/Tonny Sanabria)

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Antonio Sanabria sonríe, sosteniendo a una niña vestida como princesa, mientras otra sonríe y hace gestos divertidos, con el castillo iluminado al fondo.
Antonio Sanabria con Arianna y Mía posan con el icónico castillo de Disney World de fondo. (Instagram/Tonny Sanabria)

Padre e hijas disfrutaron de los atractivos del complejo de parques temáticos Disney World. Así, Tonny Sanabria y las pequeñas Arianna y Mía pasearon muchísimo y se divirtieron al máximo en compañía de Mickey, Stitch, las más famosas princesas y otros emblemáticos personajes de Disney.

Antonio Sanabria sonríe con dos niñas en camisetas blancas mientras posan junto a un personaje disfrazado de 'Stitch'.
Antonio Sanabria y las pequeñas Mía y Arianna se encontraron con Stitch en Disney. (Instagram/Tonny Sanabria)

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Antonio Sanabria, con camiseta oscura y pantalones claros, sostiene a una niña de disfraz azul, mientras la otra niña, en vestido blanco, sonríe curiosa.
Papá Tonny Sanabria con las princesas Arianna y Mía. (Instagram/Tonny Sanabria)

Tonny Sanabria es un padre muy presente en la vida de sus niñas Arianna y Mía, por lo que siempre vemos en las redes. Las pequeñas estuvieron en todos los partidos de la Albirroja y desde las gradas apoyaron a papá acompañadas de su abuela Shirley Ayala y sus tíos.