¡Tonny Sanabria y sus niñas vivieron días mágicos en Disney!

Antonio Sanabria y sus pequeñas Arianna (6) y Mía (4), luego de que papá Tonny culminara su participación con la Albirroja en el Mundial, aprovecharon para vivir unos días a pura magia y diversión en Orlando, Florida.

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Padre e hijas disfrutaron de los atractivos del complejo de parques temáticos Disney World. Así, Tonny Sanabria y las pequeñas Arianna y Mía pasearon muchísimo y se divirtieron al máximo en compañía de Mickey, Stitch, las más famosas princesas y otros emblemáticos personajes de Disney.

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Tonny Sanabria es un padre muy presente en la vida de sus niñas Arianna y Mía, por lo que siempre vemos en las redes. Las pequeñas estuvieron en todos los partidos de la Albirroja y desde las gradas apoyaron a papá acompañadas de su abuela Shirley Ayala y sus tíos.